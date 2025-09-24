26
لبنان
ناصر الدين من "اللبنانية": ملتزمون بتوفير كل ما يلزم لتأمين بيئة داعمة للبحث العلمي
Lebanon 24
24-09-2025
|
14:13
A-
A+
أقيم، اليوم، حفل تسليم الشهادات لمتخرجي كلية الصحة العامة في "
الجامعة اللبنانية
" - الحدث في حضور
وزير الصحة
العامة ركان ناصر الدين، رئيس الجامعة
اللبنانية
البروفيسور بسام بدران، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة ونقباء المهن الصحية في
لبنان
، رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين
في الجامعة
اللبنانية، مقامات روحية ودينية، ممثلي القوى العسكرية والأجهزة الأمنية، رئيس مكتب التفتيش والإنماء الإداري في الجامعة اللبنانية، العمداء الحاليين والسابقين ومدراء الكليات، وأعضاء مجالس الوحدات، اساتذة، موظفين، ومدربين، الأهالي والخريجين والخريجات.
والقى بدران كلمة جاء فيها: "مجددا، نقف اليوم لنعلن عن جاهزية جيل جديد من خريجي كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية، لتحمل مسؤولية وطنية في زمن تتكاثر فيه التحديات الصحية. إننا اليوم لا نحتفل فقط بتسليم شهادات تخرج، بل نسلم مسؤوليات، لأن الخريجين اليوم لا يغادرون مقاعد الدراسة إلى فراغ، بل إلى جهات العمل، حيث يقاس الأداء بالأثر والفعالية. فالصحة العامة هي خط الدفاع الأول عن حياة الناس، وهي المعيار الذي تقاس فيه قوة المجتمعات ورصانتها".
اضاف: "لقد أثبتت كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية ريادتها على المستويين المحلي والدولي، وهي مستمرة في رفد القطاع الصحي بكفاءات عالية التأهيل، وهي جزء من الجامعة اللبنانية التي صنفت من أفضل الجامعات في العالم، واحتلت المرتبة 515 عالمياً في تصنيف QS 2026، متقدمة بثبات مع احتفاظها بحضور مميز في مؤشري السمعة الأكاديمية والسمعة المهنية. هذا التقدم ليس رقما فحسب، بل شهادة على جودة التعليم وفعالية الشراكات التي نسجتها الجامعة محليا ودوليا. وكلية الصحة العامة كانت في قلب هذا الإنجاز، وهي ذراع حيوي للجامعة في خدمة المجتمع، عبر برامجها المتخصصة الممتدة على مساحة الوطن، إضافة إلى خدمات مراكز الرعاية والعيادات الجامعية. هذه الخدمات وغيرها ليست امتدادا للتعليم فحسب؛ بل هي تجسيد لرسالة الجامعة اللبنانية في خدمة الإنسان".
ناصر الدين
والقى وزير الصحة ركان ناصر الدين كلمة قال فيها: "يشرفني أن أشارككم هذا الاحتفال الجامعي الوطني، الذي نجتمع فيه اليوم لنكرم
سنوات من
الجهد والمثابرة ونحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب كليات الصحة العامة في الجامعة اللبنانية، الجامعة التي تبقى صرحا وطنيا جامعا لكل اللبنانيين. لقد واصلتم مسيرتكم التعليمية في أصعب الظروف، لم توقفكم الأزمات الاقتصادية ولا التحديات الاجتماعية ولا حتى الحروب التي أثقلت وطننا هذا الإصرار على متابعة الدراسة والتخرج هو أبلغ رسالة أمل وصمود ودليل على أن إرادة الحياة أقوى من كل الصعاب".
اضاف: "أيها الخريجون إنكم اليوم تدخلون سوق العمل بكفاءة عالية تحملون معكم إرث الجامعة الوطنية التي أثبتت عبر عقود إنها الرافد الأساسي للقطاع الصحي في لبنان. حضور خريجي الجامعة اللبنانية في المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الرسمية والخاصة هو شهادة على جدارتكم وعلى دوركم المحوري في تعزيز النظام الصحي. إن
وزارة الصحة العامة
تعتبر الجامعة اللبنانية شريكا استراتيجيا في مسيرة تطوير القطاع الصحي. نحن ملتزمون بتعزيز هذا التعاون وتوفير كل ما يلزم لتأمين بيئة داعمة للبحث العلمي ولتطوير الكفاءات التي تشكل العمود الفقري لصحة المجتمع".
وختم: "أنتم اليوم خريجو الجامعة الوطنية هذه صفة تحمل مسؤولية بقدر ما تحمل فخرا كونوا على قدرها واحملوا علمكم وأخلاق مهنتكم لتخدموا الإنسان قبل أي اعتبار آخر ولتكونوا سفراء للبنان حيثما عملتم. أهنئكم وأهاليكم وأحيي أساتذتكم الذين زرعوا فيكم
العلم
والقيم، متمنيا لكم مستقبلا واعدا بالنجاح والعطاء لخدمة الإنسان والوطن".
