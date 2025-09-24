Advertisement

لبنان

"شائعات" تطال "الداخلية".. ما حقيقتها؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-09-2025 | 14:57
Doc-P-1421119-638943479248866677.png
Doc-P-1421119-638943479248866677.png photos 0
شائعات عديدة تم إلصاقها بوزارة الداخلية والبلديات مؤخراً تدّعي أن الأخيرة تمارس المماطلة في صرف مستحقات الموظفين المشاركين في الإنتخابات البلدية والإختيارية عام 2025.
المعلومات التي حصل عليها "لبنان24" من وزارة الداخلية والبلديات تنفي كل هذه الإتهامات، مؤكدة بشكلٍ قاطع أن "وزير الداخلية أحمد الحجار وقع كافة الجداول التي تتضمن صرف مستحقات الموظفين المشاركين في الإنتخابات البلدية، وأحالها إلى وزارة المالية التي تواصل عملية صرف الأموال تباعاً ولا تقصير من الوزارتين بعكس ما يُشاع".
المصدر: خاص "لبنان 24"
