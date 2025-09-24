"شائعات" تطال "الداخلية".. ما حقيقتها؟

شائعات عديدة تم إلصاقها بوزارة الداخلية والبلديات مؤخراً تدّعي أن الأخيرة تمارس المماطلة في صرف مستحقات الموظفين المشاركين في الإنتخابات البلدية والإختيارية عام 2025.

Advertisement