فرنجية: لبنان ليس أرضاً خصبة لإسرائيل و "حزب الله" لم يخسر

أكد رئيس المردة أنّ ليس أرضاً خصبة للعدو ، مشدداً على أنّ لم يخسر في المواجهة الأخيرة، وما حدث خلال الحرب التي شهدها لبنان هو نكسة وليس هزيمة.

وفي حديث عبر قناة "المنار"، اليوم الأربعاء، قال إنَّ حرص الشهيد السيد على لبنان كان مثل حرص كل لبناني على وطنه، لافتاً إلى أنّ قوة يجب أن تكون رصيداً لتقوية لبنان، وأضاف: "الأبشع أن نرى لبنانيين مع الإسرائيلي ضد أبناء بلدهم".





وتابع: "نعتقد أن لبنان لا يُبنى إلا بجميع أبنائه، وأي طائفة تنتكس فإن لبنان كله ينزعج، فكيف إذا كانت طائفة أساسية".