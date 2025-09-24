Advertisement

لبنان

فرنجية: لبنان ليس أرضاً خصبة لإسرائيل و "حزب الله" لم يخسر

Lebanon 24
24-09-2025 | 15:16
Doc-P-1421123-638943491435495185.jpg
Doc-P-1421123-638943491435495185.jpg photos 0
أكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أنّ لبنان ليس أرضاً خصبة للعدو الإسرائيلي، مشدداً على أنّ حزب الله لم يخسر في المواجهة الأخيرة، وما حدث خلال الحرب الإسرائيلية التي شهدها لبنان هو نكسة وليس هزيمة.
وفي حديث عبر قناة "المنار"، اليوم الأربعاء، قال فرنجية إنَّ حرص الشهيد السيد نصرالله على لبنان كان مثل حرص كل لبناني على وطنه، لافتاً إلى أنّ قوة المقاومة يجب أن تكون رصيداً لتقوية لبنان، وأضاف: "الأبشع أن نرى لبنانيين مع الإسرائيلي ضد أبناء بلدهم".


وتابع: "نعتقد أن لبنان لا يُبنى إلا بجميع أبنائه، وأي طائفة تنتكس فإن لبنان كله ينزعج، فكيف إذا كانت طائفة أساسية".


وختم فرنجية: "نحن دائماً نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه".
 
 
