لبنان
هذا جديد "إضاءة صخرة الروشة".. آخر المعلومات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-09-2025
|
15:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت معلومات "
لبنان24
"، مساء الأربعاء، أنَّ
الوقفة التي ينفذها "
حزب الله
" أمام
صخرة الروشة
غداً مستمرة، والاتصالات نجحت في إلغاء إضاءة الصخرة فقط والاكتفاء بتجمع شعبي من دون قطع طرق.
ومن المرتقب، وفق المعلومات، أن يُصدر "حزب الله" بياناً خلال الساعات المقبلة يُعلن فيه جديد هذا التحرك.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
