Advertisement

لبنان

مسؤول أممي: ندعم الجيش للقيام بدوره في جنوب لبنان

Lebanon 24
24-09-2025 | 15:49
A-
A+
Doc-P-1421135-638943513072389224.jpg
Doc-P-1421135-638943513072389224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أنَّ المنظمة الدولية تدعم الجيش اللبناني للقيام بدوره في جنوب لبنان.
Advertisement
 

وفي حديثٍ تلفزيوني، اليوم الأربعاء، ذكر لاكروا أن "دور قوات اليونيفيل في لبنان هو دعم الجيش اللبناني وليس نزع سلاح حزب الله"، وأضاف: "أطالب مجلس الأمن بدعم الحكومة اللبنانية وتوفير تمويل اليونيفيل".


مواضيع ذات صلة
الرئيس الصيني: ندعم الحفاظ على مكانة الأمم المتحدة وضمان دورها الذي لا غنى عنه
lebanon 24
25/09/2025 01:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
استحقاق التمديد لليونيفيل: مناورة نهائية أم بداية نهاية الدور الأممي جنوبًا؟
lebanon 24
25/09/2025 01:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: ندعم آليات تنفيذ حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية
lebanon 24
25/09/2025 01:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: أقصر طريق لإخراج إسرائيل من الجنوب ووقف اعتداءاتها هو قيام دولة فعلية في لبنان
lebanon 24
25/09/2025 01:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

الحكومة اللبنانية

جان بيير لاكروا

الجيش اللبناني

الأمين العام

منظمة الدول

مجلس الأمن

جنوب لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:13 | 2025-09-24
16:56 | 2025-09-24
16:45 | 2025-09-24
16:26 | 2025-09-24
16:03 | 2025-09-24
15:29 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24