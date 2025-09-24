Advertisement

لبنان

سيدة بعمر الـ90 تعود إلى لبنان من الاغتراب.. فيديو لها من المطار

Lebanon 24
24-09-2025 | 16:03
بثت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، تقريراً جديداً أظهر عودة سيدة لبنانية إلى بيروت بعد اغتراب دام 30 عاماً.
السيدة تُدعى إيلان وقد تجاوزت الـ90 من عمرها، لكنها تتمتع بذاكرة قوية جعلتها تتحدث بعفوية وحكمة عن لبنان، آملة أن يتضامن أبناء الوطن مع بعضهم.
 
 
للمزيد.. شاهدوا الفيديو المُرفق:
 
 
المطار

بيروت

إيلا

