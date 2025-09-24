Advertisement

لبنان

آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها

مرصد "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-09-2025 | 16:45
A-
A+

Doc-P-1421149-638943544741775066.webp
Doc-P-1421149-638943544741775066.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت المُصورة الصحافية كورتني بوينو، صوراً قالت فيها إنَّ لأمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وذلك خلال مراسم تشييع القيادي إبراهيم عقيل في الضاحية الجنوبية، يوم 22 أيلول 2024، وتحديداً قبل يوم واحد من توسيع إسرائيل عدوانها على لبنان يوم 23 أيلول من العام المذكور.
Advertisement
 

يُشار إلى أنَّ هذه الصورة توثق "الظهور العلني الأخير" لقاسم، علماً أنه كان حينها نائباً للأمين العام لـ"حزب الله" قبيل اغتيال إسرائيل السيد حسن نصرالله يوم 27 أيلول 2024.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
كلمة لنعيم قاسم الأسبوع المُقبل
lebanon 24
25/09/2025 01:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" لنعيم قاسم: لولا "حزب الله" لما دخلت إسرائيل الى لبنان
lebanon 24
25/09/2025 01:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24
غدًا.. كلمة لنعيم قاسم
lebanon 24
25/09/2025 01:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات
lebanon 24
25/09/2025 01:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24

السيد حسن نصرالله

السيد حسن نصر

حسن نصرالله

السيد حسن

حزب الله

يوم واحد

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مرصد "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:13 | 2025-09-24
16:56 | 2025-09-24
16:26 | 2025-09-24
16:03 | 2025-09-24
15:49 | 2025-09-24
15:29 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24