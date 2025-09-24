إتصال بين بري وسلام بشأن "احتفال الروشة" وترقب لما سيقرره "حزب الله"

Advertisement

بدأت التحضيرات في الروشة لأحياء ذكرى استشهاد الأمينين العامين لـ«حزب الله» الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين،مساء اليوم ،وتمّ تركيب الإنارة والصوتيات في المنطقة.وذكرت مصادر متابعة، ان القوى الأمنية ستنتشر اعتباراً من اليوم في محيط منطقة الروشة براً وبحراً لمنع أي مخالفة للقوانين بعد تعميم الرئيس نواف سلام حول منع استعمال الأماكن العامة من دون ترخيص. وأكدت ان ثمة تدابير صارمة من القوى الأمنية لمنع أي خرق، مشيرة الى ان عناصر مكافحة الشغب ستتواجد في المكان للحؤول دون مخالفة القانون، بحسب ما اوردت" اللواء".اضافت : أن الرئيس سلام اتصل بالرئيس وشرح له أن إضاءة صخرة الروشة بالصور والشعارات الحزبية سيكون استفزازياً لأبناء العاصمة ، ومن الأفضل تداركه وتفاديه منعاً للتوترات، مضيفة أن بري أبدى تفهماً وتجاوباً مع طرح سلام. ما أدّى إلى تسوية تضمن الإلتزام بمضمون تعميم رئيس الحكومة بشأن احتفال صخرة الروشة، وتتيح المجال لتجمُّع امام الصخرة بعد الحصول على ترخيص من محافظ بيروت لجمعية دعت الى التجمع، من دون اضاءة الصخرة بصور الامينين العامين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.وكتبت" الشرق الاوسط":احتوت السلطات ، أزمة دعوة «حزب الله» لإضاءة صخرة الروشة في بيروت بصورة أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في ذكرى اغتيالهما، الخميس، وذلك في «تسوية» قضت بمنع إضاءة الصخرة، والسماح في الوقت نفسه للحزب بإقامة الفعالية الشعبية في المكان.قالت مصادر أمنية إن الحزب «حصل على ترخيص من محافظة بيروت لإقامة تجمع في المنطقة، لكن لم يحصل على إذن بإضاءة صخرة الروشة»، مشيرة إلى أن الفعالية ستتم في المنطقة عبر تجمعات إحياء للذكرى، وستكون «وسط تدابير أمنية يتخذها الجيش اللبناني».وقالت مصادر أخرى معنية بالملف إن الترخيص للتجمع «منحته محافظة بيروت لجمعية تحمل اسم (الجمعية اللبنانية للفنون) وهي مقربة من الحزب؛ لإقامة وقفة رمزية يتخللها عزف النشيد الوطني اللبناني وأناشيد أخرى، ولا تتضمن طلباً لكلمات سياسية، وهو أمر يكفله القانون اللبناني»، مشيرة في تصريحات إلى أن «محافظ بيروت مروان عبود أعطى ترخيصاً للجمعية بإقامة الفعالية بناءً على الطلب المقدم، وعلى أساس تعهد المنظمين بإقامة وقفة رمزية»، مضيفة أن «الطلب والترخيص لا يتضمنان إضاءة صخرة الروشة».وكتبت" الاخبار": حتى مساء الأمس كان ماضياً في قراره بإقامة النشاط الاحتفالي بذكرى الأمينين العامين الشهيدين في منطقة الروشة. ومن خلال اللقاءات والاتصالات، تبيّن أنّ اجتماع نواب الحزب مع أحمد الحجار جرى في أجواء إيجابية خالية من أي توتر، إذ أبدى الحجار حرصه على التعاون وتفادي أي صدام. وفي السياق نفسه، كشفت المعلومات أنّ رئيس الحكومة نواف سلام هو من بادر إلى الاتصال برئيس مجلس النواب ، وناقش معه مسألة إضاءة صخرة الروشة.وفي موازاة ذلك، أعلن محافظ بيروت مروان عبود أنّ التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على كورنيش الروشة قد صدرت، مع التشديد على عدم عرقلة السير أو إقفال الطرقات. أمّا ما أشيع عن تعهّد المنظّمين بعدم إضاءة الصخرة، فتؤكّد المعطيات أن «لا تعهّدات صدرت في هذا الخصوص، وأن القرار النهائي يبقى رهن ما يقرّره الحزب».وجاءفي" النهار": سادت بلبلة واسعة حيال ما يعتزم الحزب القيام به، إذ أفيد بأن جمعية مقربة من الحزب تقدّمت بعلم وخبر لتجمّع على الكورنيش مقابل صخرة الروشة لإحياء ذكرى الأمينين "وبناء عليه حفاظاً على الحريات العامة وحرية التجمع تم اعطاؤهم الإذن من قبل المحافظ شرط الالتزام بعدم قطع الطريق وعرقلة عدم السير والحفاظ على الممتلكات العامة، وعدم إنارة صخرة الروشة وعدم بث صور ضوئية عليها، وذلك بناء على التعميم الصادر عن رئيس الحكومة نواف سلام". وأشارت معطيات أخرى إلى أن القوى الأمنية ستنتشر اليوم في محيط منطقة الروشة لمنع أي مخالفة للقوانين بعد تعميم رئيس الحكومة حول منع استعمال الأماكن العامة من دون ترخيص.ولكن معلومات لـ"النهار" أكدت أنّ "حزب الله" يواصل استعداداته لنشاط اليوم، وهو، رغم كل الاتصالات، يصرّ على عدم التراجع وعلى الالتزام بجدول البرنامج الذي تم توزيعه، والذي يتضمن إضاءة صخرة الروشة بصورتي حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. وقال مصدر مقرّب من "حزب الله"، "إنّ البلبلة حول الموضوع أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثرها وهمي ومن نسج الخيال، وستشهد صخرة الروشة حضوراً لافتاً لعشاق ومحبي الشهيد السيد حسن نصر الله وإن المصطادين في الماء العكر لم ولن ينجحوا في الفتنة".وكتبت" نداء الوطن": وفي انتظار معرفة ما إذا كان "الحزب" سيلتزم بما جاء في الترخيص، التقى الرئيس سلام في السراي قائدَ الجيش العماد رودولف هيكل وعرض معه الأوضاع العامة. مصادر سياسية علقت على كل ما جرى، فاعتبرت أن رئيس الحكومة سجَّل هدفًا سياسيًا ثمينًا في مرمى "حزب الله" الذي حاول استخدام ما تبقى لديه من "فائض القوة" لكنه اصطدم بإصرار سلام على تطبيق القانون ولا سيما التعميم الذي أصدره، فنزل عن شجرة التعنت، وما ساعده في ذلك الرئيس بري الذي تشاور هاتفيًا مع سلام.نص الموافقةأعطى محافظ بيروت مروان عبود موافقته على تنظيم تجمُّع أمام صخرة الروشة وجاء في كتابه:جانب قيادة شرطة بيروتالموضوع: نشاط مسجل في دائرة المحافظةالمرجع مذكرة دولة رقم ٢٠٢٥/٩/٢٢٢٠٢٥/٣٦بالاشارة الى الموضوع والمرجع المذكورين أعلاهتقدمت الجمعية اللبنانية للفنون - رسالات بطلب الموافقة على احياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين -حسن نصرالله وهاشم صفي الدين عبر اقامة نشاط فني على الكورنيش المقابل لصخرة الروشة نهار الخميس في 2025/٩/٢٥الساعة الخامسة بعد الظهر وحتى السابعة مساءً على ان يتضمن برنامج الاحتفال عزف النشيد الوطني ونشيد ـ الشهيدين بحضور 500 شخص لا اكثر،وحفاظاً على صون الحريات العامة وخاصة حرية التعبير والتجمع نبلغكم موافقتنا على اقامة النشاط المذكور شرط:الالتزام حرفياً بالبرنامج المذكور اعلاه وعدم اضافة اي فقرة،عدم قطع الطريق أو عرقلة حركة السير.الحفاظ على الاملاك العامة وعدم التعدي عليها.عدم انارة صخرة الروشة مطلقاً لا من جهة البحر او الرصيف او الجو وعدم بث اي صور ضوئية لشارات رموز او شخصيات حزبية أو دينية على الممتلكات العامة والخاصة والاماكن الاثرية والسياحية انفاذاً للنصوص،القانونية ذات الصلة،ونكلفكم اتخاذ كافة الاجراءات الامنية اللازمة لضبط الأمن في المحلة طيلة فترة النشاط وتأمين الحماية اللازمة للحاضـرين ولابناء المنطقة ومنع اي احتكاك او انشطة تؤدي الى زعزعة السلم الاهلي حفاظاً على حرمة المناسبة وكرامة المواطنين..ونكلفكم اتخاذ كافة الاجراءات الامنية اللازمة لضبط الامن في المحلة طيلة فترة النشاط وتأمين الحماية للحاضرين ولابناء المنطقة ومنع اي احتكاك او أنشطة تؤدي الى زعزعة السلم الأهلي.