Advertisement

لبنان

حديث عن مقايضة شيعية لمواقع في الحكم وبري يرد: كلام لا أساس له

Lebanon 24
24-09-2025 | 22:33
A-
A+
Doc-P-1421184-638943754878946689.webp
Doc-P-1421184-638943754878946689.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رضوان عقيل في" النهار": خرجت في الأسابيع الاخيرة أصوات سياسية وحزبية في لقاءات إعلامية لا تؤيد "حزب الله" وحركة "أمل" واتهمتهما بأنهما يعملان على الدفع إلى طاولة حوار تؤدّي حصيلتها إلى إجراء تعديلات دستورية لتعزيز حضور المكوّن الشيعي في مؤسسات الدولة ومشاركة الموارنة والسنة أكثر في اتخاذ القرارات ورسم سياسات الدولة.
Advertisement
ومن هذه الاقتراحات تخصيص منصب شيعي يحل نائباً لرئيس الجمهورية وأن لا يكون هذا الموقع صورياً بل يحق لمن يشغله المشاركة في اتخاذ القرارات الكبرى. وفي المناسبة سبق أن عُرض هذا الموضوع قبل اتفاق الطائف إبان عهد الرئيس الأسبق أمين الجميّل بعد 6 شباط 1984 ولم يلق تأييداً عند الوزير نبيه بري آنذاك لأنه كان يطالب بعملية إصلاح أوسع في النظام السياسي.
ومن الكلام الدائر أخيراً في حلقات سياسية ضيقة أن تكون قيادة الجيش برئاسة ضابط شيعي من باب طمأنة جمهور البيئة الشيعية التي تتمسّك بالسلاح ولا تقبل بالتخلي عنه قبل وضع استراتيجية أمنية وحصول انسحاب إسرائيلي من كل المناطق والنقاط المحتلة ووقف مسلسل الاعتداءات المفتوحة، وأن تحقيق هذا الأمر قد يساعد في الدفع بخيارات "حزب الله" لتسليم سلاحه للدولة من خلال هذا النوع من الضمانات. ويختصر الرئيس نبيه بري ما يجري تداوله في موضوع تمكين الشيعة في الدولة وحصولهم على مناصب أخرى في سلم الحكم بأن "هذا الكلام لا أساس له من الصحة". ويلخص لـ"النهار" في جملة واحدة تدحض وتكذّب كل الكلام الدائر عن سعي الشيعة إلى إحداث تغييرات في هيكلية الحكم: "ما نريده هو تطبيق الطائف من ألفه إلى يائه". ويدعو كل من يهمّه الأمر في الداخل والخارج إلى سماع موقفه هذا. وفي إثبات على هذا التوجّه قدّمت اقتراح قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وانتخاب مجلس للشيوخ يأخذ من صلاحيات رئيس المجلس.
 
وفي مواكبة هذا الموضوع الذي لم يُطرح على ألسنة أي من القيادات أو النواب الشيعة في التوجّه إلى إجراء تعديلات دستورية لم ينفصل عن حديث يتهم "الثنائي" في السنوات الأخيرة بأنه يعمل بعيداً من ملف السلاح إلى تطبيق المثالثة في إدارة الحكم.
 
وعند مراجعة "الثنائي" بهذا الطرح فهو ينفي كل ما يدور حيال كل هذا الموضوع. ويرفض الحزب ربط حماية الجنوب وكل لبنان وضرورة التصدي لإسرائيل وتقديم "دماء الشهداء وكل التضحيات وتوظيفها بهدف الحصول على مركز هنا أو هناك".
 
وبعيداً من الاتهامات المتبادلة بين من يؤيّد الإبقاء على السلاح أو نزعه يفوت الجميع، في بلد تحكمه التعقيدات المذهبية والمناطقية، أن اللبنانيين غير قادرين من دون تدخل خارجي كما جرت العادة على استبدال مذهب مدير عام بآخر من طائفة أخرى رغم نص الطائف على المداورة، فكيف إن كان المطروح استبدال مذهب قائد الجيش وتخصيصه لشيعي في وقت لا يتمكن فيه "الثنائي" من حجز وزارة المال في الحكومات الأخيرة إلا بشق النفس؟
مواضيع ذات صلة
هاشم: كل حديث عن تحريك الشارع مجرد كلام
lebanon 24
25/09/2025 09:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
lebanon 24
25/09/2025 09:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام علني لبرّاك يؤشر الى توسيع العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
25/09/2025 09:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني: كُلُّ مُقايضة تدميرٌ واغتيال
lebanon 24
25/09/2025 09:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد الجيش

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

الشهداء

الثنائي

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-09-25
01:45 | 2025-09-25
01:39 | 2025-09-25
01:37 | 2025-09-25
01:30 | 2025-09-25
01:15 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24