لبنان

تعيينات الجمارك مؤجلة

Lebanon 24
24-09-2025 | 22:48
كتبت" الاخبار":بعد إنجاز الاتفاق السياسي على التعيينات في إدارة الجمارك والتي كان مقرّراً إقرارها في جلسة مجلس الوزراء قبل نحو شهر، أرجئ البتّ فيها بسبب عدم حسم حزب القوات اللبنانية، اسم المرشح المسيحي من بين اثنين هما المدير في مجلس النواب هادي عفيف، ورئيس البحث عن التهريب في الجمارك سعيد لحود. ويتردّد أنّ معراب المحرجة في الاختيار، ستلجأ إلى دراسة قانونية لمعرفة أي منهما أحقّ بالمنصب. كذلك لم تتّضح الصورة بعد بالنسبة إلى المرشح السّني، إذ تدور معركة حامية بين هاني الحاج شحادة، وهيثم ابراهيم، فيما تدفع قوى أخرى باسم لؤي الحاج شحادة.
