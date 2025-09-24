Advertisement

لبنان

نداف هنّأت نقابة العاملين المنتخبة في "تلفزيون لبنان"

Lebanon 24
24-09-2025 | 23:59
هنّأت رئيسة مجلس الادارة المديرة العامة لـ "تلفزيون لبنان" الدكتورة اليسار نداف في بيان، نقابة العاملين المنتخبة في "تلفزيون لبنان" لمناسبة نجاح العملية الانتخابية"، مشيرة الى انها تمت في "أجواء من الديموقراطية والرقي والهدوء، عكست مدى الوعي والمسؤولية لدى الجميع".
