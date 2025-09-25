كرم: التعايش بين الدولة ومنظمات مسلحة غير ممكن

كتب النائب على منصة "إكس":

"التعايش بين القانون واللاقانون مستحيل، التعايش بين الدولة ومنظمات مُسلّحة غير ممكن، التعايش بين شعب مُحب لوطنه وللقوانين ومجموعة ايديولوجية لا تؤمن بالوطن وبالشراكة والانتظام العام لا يُصلح. فإمّا الدولة تحسم امرها وتكون دولة، وإمّا تنهشها العصابات والخارجين عن القانون".