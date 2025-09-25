Advertisement

لبنان

براك: نواصل دعم جهود لبنان لإعادة بناء دولته

Lebanon 24
25-09-2025 | 01:11
قال المبعوث الأميركي الخاص الى لبنان وسوريا توم برّاك: "تواصل الولايات المتحدة دعم جهود لبنان لإعادة بناء دولته، وإيجاد السلام مع جيرانه، ومواصلة سعيه إلى حل اتفاقية وقف الأعمال العدائية التي وقعها مؤخرًا في تشرين الثاني 2024"، مؤكدًا في تغريدة على منصة "أكس" ان هذا الامر يشمل ايضاً ذلك نزع سلاح "حزب الله".
