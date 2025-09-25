"ملتقى التأثير المدني": إستقامة المسار الوطني تقوم بالانحياز لترميم الذاكرة اللبنانية الجماعية

كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس":

Advertisement

"بات تحدي الدولة بشرعيتها السيادية من عاديات بنية اللادولة، في حين أن اللحظة التاريخية تقتضي تواضعا وعودة إلى والقانون. إن إستقامة المسار الوطني تقوم بالانحياز لترميم الذاكرة الجماعية حيث المواطنة عقد مؤسس بين اللبنانيات واللبنانيين مقيمين/ات ومغتربين/ات، عدا ذلك سنكون أمام تشتيت ممنهج لهوية الحضارية".