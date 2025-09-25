بلدية زوق مصبح بحثت تطوير الشارع السياحي مع أصحاب المنتجعات والمسابح

28
لبنان
25-09-2025
|
01:39
A-
A+
عُقد اجتماع بين أعضاء من بلدية زوق مصبح والمسؤولين عن المنتجعات السياحية والمسابح والمؤسسات الواقعة
على الطريق
البحرية، بدعوة من رئيس البلدية
إيلي
صابر بهدف بحث خطة تطوير الشارع السياحي في المنطقة.
حضر الاجتماع عن البلدية كل من
جورج الحاج
وناجي القسيس، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات ومنتجعات Azur، Residences
de la
Mer، Holiday Beach، Siwar، Rimal، وAlgorithm.
تناول البحث، بحسب بيان، "مختلف
القضايا
المرتبطة بالشارع السياحي، من بينها الإنارة، تركيب كاميرات المراقبة، معالجة ملف النفايات والنظافة العامة، تحسين الأرصفة والتشجير، تأمين مواقف للسيارات، صيانة البنى التحتية، وتجميل الشارع والجسور المطلة عليه. كما طُرح موضوع تنظيم حركة السير باتجاه واحد، بما يضمن انسيابية المرور والسلامة العامة".
وشدد المجتمعون على "أهمية التعاون الوثيق بين البلدية وأصحاب المؤسسات السياحية لتحقيق رؤية مشتركة تجعل من الشارع نموذجاً سياحياً متطوراً يجذب الزوار ويعزز النشاط الاقتصادي ويحسّن المشهد العام للواجهة البحرية في زوق مصبح".
