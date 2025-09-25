أسعار السلع ترتفع رغم ثبات الدولار: خبيران يحددان الاسباب والحلول

Advertisement

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، يوضح في حديث لـ" " أن الأسعار ارتفعت من العام الماضي حتى السنة بنسبة متوسطة بلغت نحو 25%، وتتفاوت هذه النسبة بين سلعة وأخرى.وأشار إلى أن ذلك يعود إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها الحرب في المنطقة، خصوصًا بعد هجمات الحوثيين على السفن في ، ما اضطرها لتغيير مسارها وتحمل تكاليف إضافية. فالشحنة التي كانت تُكلّف مبلغًا معينًا ارتفع ثمنها إلى الضعف أو الثلاثة أضعاف، بحسب نوع وحجم البضاعة.وكشف أن تراجع الإنتاج العالمي وارتفاع كلفة التأمين وأجور النقل، وفرض الضرائب الحكومية، ساهم في زيادة الأعباء. إضافة إلى ذلك، أدى الحد من الاعتماد على الاعتماد البنكي، واقتصار الاستيراد على من يملك السيولة نقدًا، إلى ظهور الاحتكار، حيث أصبحت بعض السلع محصورة بيد عدد محدود من التجار الذين يتحكمون بالأسعار وآلية توزيعها.ويشير شمس الدين إلى أن الأسعار عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة بل تجاوزتها أحيانًا، فيما لا تزال الأجور عند حدود 30% فقط مما كانت عليه قبل الانهيار، ما عمّق بين القدرة الشرائية للمواطنين والكلفة المعيشية.وفي سياق متصل، أوضح الدكتور نسيب غبريال في حديث لـ" 24"، أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الصادر عن مديرية الإحصاء المركزي، أظهر ارتفاعًا بنسبة 14.3% في 2025 مقارنة بالعام الماضي.وتفصيليًا، ارتفعت كلفة التعليم نحو 31%، وكلفة الإيجارات 29%، والمأكولات والمشروبات غير الروحية 22%، والمشروبات الروحية والدخان 14%، وأسعار المطاعم والفنادق 11.6%، وأسعار الثياب 10.5%، فيما ارتفعت أسعار المياه والكهرباء والغاز والفيول أويل بنحو %7 بين تموز 2024 وتموز 2025.وأضاف غبريال أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الأساسية عالميًا وضعف الرقابة على أسعار التجزئة ساهم في استمرار هذا الارتفاع.أما بالنسبة للحلول، فرأى غبريال أن المعالجة الجذرية للخدمات العامة ضرورية عبر كسر احتكار الدولة للكهرباء والاتصالات وإدخال المنافسة لتحسين الخدمات وخفض الكلفة، ما يعزز أيضًا إيرادات الخزينة ويساهم في مكافحة اقتصاد الظل.أما بالنسبة للسلع التي يبيعها القطاع الخاص، فاعتبر أن ضبط الأسعار ومراقبتها يقع على عاتق السلطات لضمان عدم استغلال المواطنين.