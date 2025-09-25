Advertisement

لبنان

هبة من الخوذ الواقية لدراجي فوج حرس بيروت

Lebanon 24
25-09-2025 | 02:04
A-
A+
Doc-P-1421254-638943879542909062.png
Doc-P-1421254-638943879542909062.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد من النادي اللبناني للدراجات النارية، برئاسة مدير النشاطات فؤاد الصمدي، وقائد فريق Vespa Adventures LB المهندس أحمد إدلبي والمهندس خالد شمس الدين، قيادة فوج حرس بيروت، "في خطوة تعكس روح الشراكة والمسؤولية المجتمعية".
Advertisement

استقبل الوفد، بحسب بيان، "العميد عباس الحسيني، في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود وعدد من ضباط الفوج، حيث تم عرض تفاصيل "رايد السلام" الذي أُقيم نهار الأحد، كما جرى البحث في سبل تحسين أوضاع الطرق وتعزيز السلامة المرورية والوقاية من الحوادث."

وأشار الى انه "في لفتة دعم وتقدير، قدّم النادي هبة من الخوذ الواقية المخصصة لدراجي فوج حرس بيروت، مقدّمة من مجموعة الصباغ الدولية، تأكيدًا لأهمية حماية من يحمون الوطن".
مواضيع ذات صلة
الحجار من فوج حرس بيروت: آمل ان تعودوا الى مهماتكم ضمن القانون
lebanon 24
25/09/2025 12:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام لوزارة العدل استقبل وفدا من فوج حرس بيروت
lebanon 24
25/09/2025 12:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تخريج دفعة فوج حرس بيروت.. وعبود ممثلًا الحجار
lebanon 24
25/09/2025 12:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الملابس الواقية من الشمس: ضرورة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية
lebanon 24
25/09/2025 12:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24

النادي اللبناني

عباس الحسيني

مروان عبود

شمس الدين

الحسيني

الصمدي

خالد ش

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-25
04:52 | 2025-09-25
04:51 | 2025-09-25
04:41 | 2025-09-25
04:11 | 2025-09-25
04:07 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24