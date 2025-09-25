Advertisement

لبنان

الحوت: السعودية قادرة على أن تكون الركيزة الجامعة للأمة في مواجهة التحديات

Lebanon 24
25-09-2025 | 02:16
شارك نائب "الجماعة الإسلامية" الدكتور عماد الحوت في حفل الاستقبال الذي أقامه سفير المملكة العربية السعودية السفير وليد بخاري لمناسبة اليوم الوطني السعودي.
وقال النائب الحوت: "شاركت بالأمس في حفل استقبال اليوم الوطني السعودي لأقدم التهنئة لدولةٍ وشعبٍ حملوا راية النهضة والتنمية، وقدموا نموذجاً في الطموح والعمل".

أضاف: "إن المملكة العربية السعودية بما تملكه من موقعٍ وثقل، قادرة على أن تكون الركيزة الجامعة للأمة في مواجهة التحديات، من العدوان الصهيوني إلى أزمات الفقر والظلم والفرقة".

تابع: "نحن في لبنان، ننظر إلى المملكة نظرة تقدير لدورها في الوقوف الى جانب لبنان عبر محطاته الصعبة، والأمل في أن يكون دورها اليوم أكثر رسوخاً في بناء وحدة العرب، وفي دعم نهضة لبنان من جديد".

ختم: "آمل أن يكون اليوم الوطني السعودي فرصة لتكامل أدوارنا جميعاً: المملكة العربية السعودية بموقعها ودورها، لبنان برسالته، فلسطين بقضيتها، والأمة بوحدتها. كل عام والمملكة بخير وأمن وازدهار". 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24