الحوت: السعودية قادرة على أن تكون الركيزة الجامعة للأمة في مواجهة التحديات

Advertisement

شارك نائب "الجماعة الإسلامية" الدكتور عماد في حفل الاستقبال الذي أقامه سفير السفير وليد لمناسبة اليوم الوطني السعودي.وقال النائب الحوت: "شاركت بالأمس في حفل استقبال اليوم الوطني السعودي لأقدم التهنئة لدولةٍ وشعبٍ حملوا راية النهضة والتنمية، وقدموا نموذجاً في الطموح والعمل".أضاف: "إن بما تملكه من موقعٍ وثقل، قادرة على أن تكون الركيزة الجامعة للأمة في مواجهة التحديات، من العدوان إلى أزمات الفقر والظلم والفرقة".تابع: "نحن في ، ننظر إلى المملكة نظرة تقدير لدورها في الوقوف الى جانب لبنان عبر محطاته الصعبة، والأمل في أن يكون دورها اليوم أكثر رسوخاً في بناء وحدة العرب، وفي دعم نهضة لبنان من جديد".ختم: "آمل أن يكون اليوم الوطني السعودي فرصة لتكامل أدوارنا جميعاً: المملكة العربية بموقعها ودورها، لبنان برسالته، بقضيتها، والأمة بوحدتها. كل عام والمملكة بخير وأمن وازدهار".