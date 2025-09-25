Advertisement

لبنان

حمدان: مجزرة بنت جبيل شاهدة على السلوك العدواني كما غيرها على امتداد الوطن

Lebanon 24
25-09-2025 | 02:29
A-
A+
Doc-P-1421264-638943894373916358.png
Doc-P-1421264-638943894373916358.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" الدكتور خليل حمدان خلال تقديم التعزية بشهداء مجزرة بنت جبيل، في حضور قياديين في الحركة ابو ياسر عون وعباس عيسى وحسن جابر ومسؤول المنطقة الحركية علي خليل، ووفد موسع من بلدة رميش ومعزين، أن "اسرائيل تريد الجنوب ارضا محروقة وتريد لبنان جسماً مشلولا لا يقوى على الحراك، وهي لذلك تمعن في جرائمها واستهدافاتها ، فتطارد الاطفال والنساء والشيوخ في بيوتهم وحقولهم والساحات العامة، لكي تغتال ارادة الحياة والعيش في هذه المناطق، وسط دعم اميركي واضح وفاضح ترجمته تصريحات المبعوث الاميركي براك وتعبر عنه الادارة الاميركية كل يوم". 
Advertisement

وسأل: "من قال اننا لا نحب الحياة وان اطفالنا لا يريدون العيش في هدوء وطمأنينة؟ ان عدونا يمنع عنا هذه الحياة الطبيعية من خلال مجازره ومصادرة أمن الناس واحلامهم بواسطة آلة حربه التي لم تتوقف منذ العام ١٩٤٨، وهذه المجزرة شاهدة على هذا السلوك العدواني كما غيرها من المجازر على امتداد مساحة الوطن"

وقال: "كلما نزفت دماؤنا وجروحنا على هذه الأرض، كلما ازددنا تمسكاً بأرضنا وخياراتنا وثباتنا مهما اشتدت الصعاب وأمعن هذا العدو بسلوكه العدواني الذي هو في اصل تكوينه ونشأته. هذه المنطقة تترجم مبادىء الامام الصدر في العيش الواحد، في صورة تشكل نقيضا لهذا العدو وعنصريته". 

تابع: "لقد اقام الامام الصدر احتفالا في شقرا البلدة الشيعية، في حضور المطران غريغوار حداد لكي يثبِّت خط الدفاع الاسلامي المسيحي هنا على الحدود، في وجه عدوانية اسرائيل التي تشكل خطرا على لبنان بكل مكوناته".

وقال: "الحكومة تكاد تسجل الرقم القياسي في التقصير منذ تأليف الحكومات اللبنانية من خلال هذا الاستهتار وعدم المباشرة بالاعمار وترك الجنوبيين لأقدارهم".

ورأى "اننا جميعا نريد الجيش للقيام بدوره ومهامه وهذا الجيش موضع ثقة بقيادته وضباطه وافراده، لكن المشكلة بالامكانات والقرار السياسي".

وختم حمدان مقدما التعزية باسم الرئيس نبيه بري وقيادة الحركة لعوائل الشهداء.

وتحدث باسم وفد رميش رئيس بلديتها حنا العميل معزيا بالشهداء: "وقال نحن واحد بالافراح والاحزان وما يصيب بيتا هنا يصيب كل بيوتنا".

واعتبر أنه "رغم تقصير الدولة واهمالها سنظل ندعوها ونلحّ عليها للقيام بواجباتها، والحضور بكل أجهزتها"، مشيرا الى ان "الرعاية اليوم تقتصر على الرئيس بري ومجلس الجنوب والريجي".

وأكد "التمسك دائما بلبنان الرسالة واي اختلاف لا يجب ان يصير خلافا"، مشيدا بمواقف الامام الصدر هذا الخصوص، معتبرا ان "غنى لبنان هو في هذا التنوع في اطار الوحدة".
مواضيع ذات صلة
فضل الله يدين مجزرة بنت جبيل: برسم كل دعاة حقوق الانسان والحرية في العالم
lebanon 24
25/09/2025 12:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بين مجزرة بنت جبيل واجتماع "الميكانيزم": أي "سلام" يتحدّث عنه نتنياهو؟
lebanon 24
25/09/2025 12:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
موسى يدين مجزرة بنت جبيل ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
lebanon 24
25/09/2025 12:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
lebanon 24
25/09/2025 12:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

نبيه بري

علي خليل

رئيس بري

الاميركي

الشهداء

لبنان

الصدر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-25
04:52 | 2025-09-25
04:51 | 2025-09-25
04:41 | 2025-09-25
04:11 | 2025-09-25
04:07 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24