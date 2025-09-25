28
لبنان
توجيهات حزبية صارمة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-09-2025
|
02:45
A-
A+
عمم عدد من الاحزاب
اللبنانية
على عناصره ومناصريه بضرورة الابتعاد كليا عن اي تعليق على ذكرى اغتيال
الأمين العام
السابق لحزب الله
السيد حسن نصرالله
على
مواقع التواصل الاجتماعي
او ابداء اي رأي بالفعاليات التي يتم التحضير لها للذكرى الاولى، معتبرين ان الاعتراض على اضاءة صخرة الروشة وصل الى الجهات المعنية والأمر بات بيدها وبالتالي ممنوع القيام باي نوع من الاستفزاز في الايام المقبلة تحت طائلة الفصل الحزبي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"
