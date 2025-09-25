توجيهات حزبية صارمة

عمم عدد من الاحزاب على عناصره ومناصريه بضرورة الابتعاد كليا عن اي تعليق على ذكرى اغتيال السابق لحزب الله على او ابداء اي رأي بالفعاليات التي يتم التحضير لها للذكرى الاولى، معتبرين ان الاعتراض على اضاءة صخرة الروشة وصل الى الجهات المعنية والأمر بات بيدها وبالتالي ممنوع القيام باي نوع من الاستفزاز في الايام المقبلة تحت طائلة الفصل الحزبي.

Advertisement