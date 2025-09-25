حاصباني: منع اضاءة "الحزب" صخرة الروشة رمزية لفرض قرار الدولة

Advertisement

أكد السابق النائب غسان حاصباني، ضمن برنامج "مع وليد عبود" عبر "تلفزيون "، أن "ثمة رمزية كبيرة لصخرة الروشة ولانها للجميع يجب ان تبقى بعيدة عن الاستفزاز، فـ"المسألة مش بس رمانة بل قلوب مليانة".وأوضح أن "خطوة منع اضاءة صورة الامينين العامين الراحلين لـ" " حسن نصرالله وهاشم صفي الدين على صخرة الروشة برمزيتها تعكس فرض الدولة لقرارتها بناء على رغبة قسم كبير من الشعب".وشدّد على أن "الشعب اللبناني كله مجروح وليس فئة واحدة فقط، لذا الفريق الذي يتحدث عن ان هناك طائفة مجروحة وعلى اللبنانين مراعاتها، عليه ان يراعي مشاعر اللبنانيين الاخرين الذين عانوا جراء الحروب التي اقحم اللبنانيين بها وكبدهم الويلات".ورداً على سؤال، أجاب: "كلام الأميركية ماركو روبيو أقسى من كلام السفير توم براك. الوقائع تظهر ان لا نية لإسرائيل بمغادرة لبنان طالما حزب الله لم يسلم سلاحه".وأشار الى ان "تدفق الأموال لـ"حزب الله" يصب في إطار تمويل الأعمال العسكرية وبيئة "الحزب" تطرح أسئلة مشككة حول وعوده".وإعتبر أن "النظام وقع عندما استعمل سلاح تعطيل الاقتصاد العالمي"، مضيفاً: "لا أعتقد أن هناك رضى دوليًا على أداء الدولة في فرض سلطتها ولكن هناك تفهمًا وادراكًا ان ثمة خطوات اتخذت. هناك تحولات في المنطقة والقرار الدولي اتخذ بتفكيك ما ركّب في أواخر القرن الماضي منذ السبعينيات. اذا لم يدرك النظام الإيراني ذلك ويتراجع عن ممارساته قد يشمله ذلك سريعاً".وأشار الى "اننا في لبنان اعتدنا اضاعة الفرص والاهتمام الدولي لا يدوم"، موضحاً أنه "لدينا جيران اسرع منا في الاستفادة من المتغيّرات لكسب الدعم السياسي والمالي أكان أم ، فيما نحن في لبنان نسير بخطوات بطيئة ونتلهى بتدوير الزوايا".وعن طرح الامين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم للسعودية، أشار الى ان "المملكة تتعاطى مع لبنان من دولة إلى دولة، لا من دولة إلى حزب".وعن الانتخابات النيابية، رأى أنها "خطوة أساسية في الإصلاح"، معرباً عن اعتقاده ان "الانتخابات ستجرى لكنهم يحاولون التشويش للتخفيف من عزيمة المغتربين".ختم: "نصرّ على اقتراع المنتشرين لـ 128 نائباً ونصر على إجراء الانتخابات في موعدها. الرئيس يتحمل مسؤولية اي تطيير للانتخابات لان اقتراحات الحلول التصحيحية والعاجلة موجودة في مجلس النواب ولا يطرحها".