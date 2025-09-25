Advertisement

لبنان

بهية الحريري التقت قادة أمنيين والمونسنيور الأسمر وشخصيات

Lebanon 24
25-09-2025 | 03:33
تابعت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري مع زوارها في "فيلا الحريري" في الهلالية شؤوناً عامة أمنية وحياتية واجتماعية .
قادة أمنيون

فقد استقبلت الحريري رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد سهيل حرب ورئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا الرائد هادي الحاج شحادة، في حضور مسؤول العلاقات مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في تيار "المستقبل" في صيدا والجنوب سامر السن، وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة، ولا سيما الأمنية منها وآخر التطورات المتصلة بالوضع في الجنوب .

كما عرضت الوضع الأمني مع قائد الفوج السيار الثاني في قوى الأمن الداخلي العقيد خالد ناصر الذي التقاها في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه لمهامه في قيادة الفوج، في حضور السيدين سامر السن ويوسف اليمن، حيث تمنت الحريري للعقيد ناصر التوفيق .

والتقت المونسنيور الياس الأسمر في زيارة تواصل، واطلعت من رئيس بلدية بقسطا الأستاذ إبراهيم مزهر، في حضور مستشارها للشؤون الهندسية المهندس مازن صباغ على المشروع الذي تعمل عليه البلدية لتعبيد طلعة الشرحبيل- بقسطا ( شارع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ) وبحث معها مزهر في سبل تسريع تنفيذه قبل حلول الشتاء ، سيما وأن بلدية بقسطا تقدمت بطلب بهذا الخصوص الى وزارة الأشغال العامة والنقل وقامت فرق الوزارة بالكشف على هذه الطريق الحيوية للمنطقة . ووعدت الحريري بمتابعة هذا الموضوع .

وكانت الحريري استقبلت رئيس جمعية "أعمالنا" قنصل لبنان الفخري في البيرو الدكتور حامد أبو ظهر وعقيلته غلوريا دياز، وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة والشأن الصيداوي وقضايا حياتية وتربوية واجتماعية. كما كان بحث في سبل ومجالات التعاون بين جمعية أعمالنا ومؤسسة الحريري لما فيه مصلحة صيدا والجوار.
وزارة الأشغال العامة والنقل

قوى الأمن الداخلي

الأجهزة الأمنية

رفيق الحريري

المستقبل

الهلال

لبنان

