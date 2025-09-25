Advertisement

لبنان

هل يتعامل "حزب الله" بمنطق انه استعاد قوته؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
25-09-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1421291-638943935699360784.jpg
Doc-P-1421291-638943935699360784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في المشهد اللبناني الراهن، يبدو واضحًا أن "حزب الله" يتعمد تحويل ذكرى اغتيال أمينه العام السيّد حسن نصر الله إلى محطة سياسية تتجاوز الطابع الرمزي للحدث، لتتحوّل إلى رسالة داخلية وخارجية تؤكد أن الحزب بلغ مستوى متقدمًا من الترميم واستعادة القوة بعد مرحلة من الضغوط والتحديات. فالاحتفال هذا العام لا يُقاس بطابعه الخطابي أو الجماهيري فحسب، بل بما يعكسه من ثقة بالنفس وإصرار على تكريس واقع سياسي جديد يضع الحزب في موقع المبادر لا المدافع.
Advertisement

أحد أبرز المؤشرات على هذا التحول هو قرار إقامة أحد الاحتفالات في منطقة الروشة، وهي خطوة تحمل في طياتها أكثر من رسالة. فالروشة ليست مجرد مكان رمزي في قلب بيروت، بل هي مساحة ذات دلالات سياسية وشعبية، واختيارها في هذا التوقيت بالذات يوحي بأن الحزب يريد القول إنه حاضر بقوته في عمق المشهد اللبناني، وأنه لم يعد يتعامل مع الضغوط الحكومية أو محاولات تعطيل قراراته بالطريقة السابقة. ف"الحزب" ما بعد تعطيل قرارات الحكومة، وما بعد مبادرة الشيخ نعيم قاسم المرتبطة بالسعودية، ليس كما كان قبلها، إذ أصبح أكثر قدرة على فرض إيقاعه السياسي والتفاوضي من موقع القوة لا من موقع المراوغة أو التراجع.

هذا الواقع يعكس عودة ملموسة للتوازن في موقع الحزب، لا سيما بعد اشهر من الاستنزاف السياسي والأمني. ومع هذا التوازن المستعاد، يمكن توقع تبدلات حقيقية في الخارطة السياسية الداخلية، خصوصًا إذا ما قرر الحزب توسيع هامش حركته السياسية وفرض شروط جديدة في اللعبة الداخلية. وهذه التبدلات قد تعيد خلط الأوراق بين القوى اللبنانية وتفتح الباب أمام مرحلة من التوترات السياسية وربما الأمنية، إذا ما شعر خصوم الحزب أن موازين القوى تنقلب بشكل غير محسوب.

لكن في المقابل، يبقى احتمال مختلف قائمًا، وهو أن يختار "حزب الله" تحويل هذا الزخم إلى فرصة لعقد تسوية حقيقية مع المملكة العربية السعودية. فنجاح هذا السيناريو سيحمل تداعيات عميقة على الداخل اللبناني، ليس فقط لجهة الحد من التوترات، بل لأنه سيضع خصوم الحزب في موقف أضعف سياسيًا وشعبيًا، بعدما كانت علاقتهم بالرياض ورقة ضغط يعتمدون عليها في مواجهة نفوذه.

من هنا، فإن ما يجري اليوم لا يقتصر على إحياء ذكرى اغتيال الأمين العام للحزب، بل هو لحظة سياسية مفصلية تحمل دلالات أوسع بكثير من طابعها الاحتفالي. فالحزب يعلن عمليًا عودته إلى مركز الفعل والتأثير، ويضع خصومه أمام واقع جديد. أما شكل المرحلة المقبلة فسيُرسم على ضوء مسار العلاقة مع الرياض، التي قد تحدد ما إذا كان لبنان مقبلًا على جولة جديدة من الاشتباك السياسي، أو على فرصة نادرة لإعادة صياغة التوازنات على أسس مختلفة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
البعريني لـ"حزب الله": بأي منطق تفرضون قوتكم على اللبنانيين؟
lebanon 24
25/09/2025 12:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": السلاح نقطة قوتنا
lebanon 24
25/09/2025 12:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": مسيرة لمناصري "حزب الله" تجوب منطقة بشارة الخوري في بيروت
lebanon 24
25/09/2025 12:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يبقي خيوط التواصل مع "حزب الله" فهل يستعيد تجربة الـ 2005؟
lebanon 24
25/09/2025 12:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المملكة العربية السعودية

الأمين العام

اللبنانية

نصر الله

حزب الله

السعودية

المملكة

الرياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-25
04:52 | 2025-09-25
04:51 | 2025-09-25
04:41 | 2025-09-25
04:11 | 2025-09-25
04:07 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24