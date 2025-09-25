Advertisement

لبنان

لأول مرة.. تشكيل المجلس الزراعي الأعلى برئاسة الوزير نزار هاني

Lebanon 24
25-09-2025 | 03:57
A-
A+
Doc-P-1421304-638943949302080909.jpg
Doc-P-1421304-638943949302080909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في سابقة تاريخية تهدف إلى إرساء نهج تشاركي شامل في إدارة القطاع الزراعي، أعلن وزير الزراعة الدكتور نزار هاني عن تشكيل المجلس الزراعي الأعلى في وزارة الزراعة، وذلك بموجب القرار رقم (520/1) الصادر استناداً إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
Advertisement

ويُعدّ هذا المجلس الأول من نوعه في تاريخ الوزارة، حيث يجمع تحت مظلته ممثلين عن الإدارة الرسمية والقطاع الأكاديمي والخبراء والقطاع الخاص، بما يوفّر منصة وطنية عليا لتوحيد الرؤى ورسم السياسات الزراعية المستقبلية.

وجاء تشكيل المجلس انطلاقاً من حرص وزارة الزراعة على تعزيز الحوكمة والشفافية، وإشراك مختلف المكونات الزراعية في صنع القرار، بما يتماشى مع خطط الإصلاح والتطوير التي تقودها الوزارة، ويستجيب لتطلعات المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية.

وبحسب القرار، يضم المجلس في عضويته:

• وزير الزراعة الدكتور نزار هاني – رئيساً
المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود – نائباً للرئيس
• المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد – عضواً
• عميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتورة نادين ناصيف – عضواً
• المهندس خير الجراح – عضواً
• الدكتورة لارا واكيم – عضواً
• الدكتور شادي حمادة – عضواً
• السيد محمد الحسيني – عضواً
• رئيس مصلحة الإحصاء والدراسات الاقتصادية في وزارة الزراعة – مقرراً
وسيتولى المجلس المهام الموكلة إليه بموجب المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983، ولا سيما في ما يتعلق بتحديد الأولويات الزراعية، مراجعة السياسات والخطط، تعزيز استدامة الإنتاج، ودعم المزارعين في مواجهة التحديات.

واعتبر الوزير نزار هاني أن هذه الخطوة "تمثل محطة تأسيسية في مسار تحديث القطاع الزراعي في لبنان، حيث نضع لأول مرة إطاراً مؤسساتياً يضمن إشراك الخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص في صياغة الاستراتيجيات الوطنية". وأضاف: "المجلس الزراعي الأعلى سيكون شريكاً أساسياً للوزارة في تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها تعزيز الأمن الغذائي، حماية المزارعين، وتطوير الزراعة المستدامة كرافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي".
مواضيع ذات صلة
وزير الزراعة نزار هاني للعربية: الحكومة أيدت ورحبت بخطة الجيش لحصر السلاح
lebanon 24
25/09/2025 12:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة نزار هاني: استدعاء السفير الإيراني وارد إذا استمرت التدخلات الإيرانية (العربية)
lebanon 24
25/09/2025 12:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر بحث مع هاني وضع القطاع الزراعي
lebanon 24
25/09/2025 12:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: القطاع الزراعي أصبح جزءا من منظومة غذائية متكاملة
lebanon 24
25/09/2025 12:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

وزارة الزراعة

المدير العام

وزير الزراعة

في الجامعة

اللبنانية

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-25
04:52 | 2025-09-25
04:51 | 2025-09-25
04:41 | 2025-09-25
04:11 | 2025-09-25
04:07 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24