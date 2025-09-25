28
لبنان
اجتماع للجنة البيئة في بلدية صيدا
Lebanon 24
25-09-2025
|
04:11
A-
A+
عقدت لجنة البيئة في
المجلس البلدي
لمدينة
صيدا
اجتماعها الدوري برئاسة
عضو المجلس
يوسف طعمة وحضور الأعضاء غنى وهبي وأماني أبوزينب والمهندسة نور نحولي، المهندس أحمد حجازي، عبد
الكريم
علماوي والمهندس محمد البابا.
وبحسب بيان، اتفق المجتمعون على "اهمية التعاون مع الوزارات والجمعيات البيئية والمجتمع الأهلي لحماية موارد المدينة وضمان استدامة المشاريع البيئية، ومن الناحية العملية، تنفيذ زيارة ميدانية بالتنسيق مع
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
إلى معمل التكرير ومحطات الرفع لتقييم الأعطال واقتراح حلول مستدامة، منها دراسة إمكانية اعتماد الطاقة الشمسية لتحسين الأداء".
ووفق البيان" تمت مناقشة ملفات الانبعاثات والنفايات والشرطة البيئية، والتشديد على أهمية ضبط المخالفات البيئية وتعزيز الرقابة على الصيد البحري، إضافة إلى متابعة مشروع فرز النفايات في المدارس وتنظيم زيارات لمعامل الفرز في المنطقة. وقد تمّ تشكيل لجنة مصغّرة لدراسة إمكان اعتماد الأكياس القماشية كبديل للأكياس البلاستيكية ووضع توصيات عملية".
وقام
أعضاء اللجنة
بزيارات ميدانية، اولها الى الشبكة المدرسية حيث التقت اللجنة رئيس الشبكة الدكتور أسامة الأرناؤوط، وتمّ التداول في سبل التعاون بين البلدية والشبكة المدرسية في مجالات التوعية البيئية، فرز النفايات من المصدر، وتشجيع مبادرات التشجير والزراعة. كما جالوا في المرفأ والميناء، واطّلعوا على أوضاع الصيادين ومشاكل الميناء، بهدف وضع مقترحات وحلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتقوا ممثلي نقابة الصيادين في مقر النقابة واستمعوا إلى أبرز التحديات والمشاكل التي يواجهها الصيادون.
