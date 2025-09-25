Advertisement

لبنان

اجتماع للجنة البيئة في بلدية صيدا

Lebanon 24
25-09-2025 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1421309-638943955280146300.jpg
Doc-P-1421309-638943955280146300.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة البيئة في المجلس البلدي لمدينة صيدا اجتماعها الدوري برئاسة عضو المجلس يوسف طعمة وحضور الأعضاء غنى وهبي وأماني أبوزينب والمهندسة نور نحولي، المهندس أحمد حجازي، عبد الكريم علماوي والمهندس محمد البابا.
Advertisement

وبحسب بيان، اتفق المجتمعون على "اهمية التعاون مع الوزارات والجمعيات البيئية والمجتمع الأهلي لحماية موارد المدينة وضمان استدامة المشاريع البيئية، ومن الناحية العملية، تنفيذ زيارة ميدانية بالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إلى معمل التكرير ومحطات الرفع لتقييم الأعطال واقتراح حلول مستدامة، منها دراسة إمكانية اعتماد الطاقة الشمسية لتحسين الأداء".

  ووفق البيان" تمت مناقشة ملفات الانبعاثات والنفايات والشرطة البيئية، والتشديد على أهمية ضبط المخالفات البيئية وتعزيز الرقابة على الصيد البحري، إضافة إلى متابعة مشروع فرز النفايات في المدارس وتنظيم زيارات لمعامل الفرز في المنطقة. وقد تمّ تشكيل لجنة مصغّرة لدراسة إمكان اعتماد الأكياس القماشية كبديل للأكياس البلاستيكية ووضع توصيات عملية".

وقام أعضاء اللجنة بزيارات ميدانية، اولها الى الشبكة المدرسية حيث التقت اللجنة رئيس الشبكة الدكتور أسامة الأرناؤوط، وتمّ التداول في سبل التعاون بين البلدية والشبكة المدرسية في مجالات التوعية البيئية، فرز النفايات من المصدر، وتشجيع مبادرات التشجير والزراعة. كما جالوا في المرفأ والميناء، واطّلعوا على أوضاع الصيادين ومشاكل الميناء، بهدف وضع مقترحات وحلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتقوا ممثلي نقابة الصيادين في مقر النقابة واستمعوا إلى أبرز التحديات والمشاكل التي يواجهها الصيادون.
مواضيع ذات صلة
بين نفي وزارة البيئة وترحيب بلدية القاع: موسم الصيد البري معلّق على "المجلس الأعلى"
lebanon 24
25/09/2025 12:01:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الشفافية في بلدية صيدا تُعلن تسعيرة المولدات لشهر تموز
lebanon 24
25/09/2025 12:01:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة البيئة ناقشت موضوعاً يهم البلديات.. ما هو؟
lebanon 24
25/09/2025 12:01:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إجتماع موسع في بلدية صيدا.. وهذا ما بحثه
lebanon 24
25/09/2025 12:01:39 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مؤسسة مياه لبنان

المجلس البلدي

اجتماع للجنة

أعضاء اللجنة

عضو المجلس

الكريم

المينا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-25
04:52 | 2025-09-25
04:51 | 2025-09-25
04:41 | 2025-09-25
04:07 | 2025-09-25
04:00 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24