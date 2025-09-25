Advertisement

لبنان

منخفض جوي يؤثر على لبنان.. أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة

Lebanon 24
25-09-2025 | 04:41
A-
A+
Doc-P-1421320-638943975332442993.jpg
Doc-P-1421320-638943975332442993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن منخفضاً جوياً متوسط الفعالية متمركز جنوب قبرص يؤثر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  يؤدي الى طقس متقلب مع درجات حرارة دون معدلاتها المومسية وتساقط أمطار متفرقة أحياناً واحتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة  حتى مساء اليوم الخميس حيث يتجه شرقاً وينحسر تدريجياً فيستقر الطقس وترتفع درجات الحرارة اعتباراً من يوم غد الجمعة حيث تتخطى معدلاتها يوم السبت في المناطق الجبلية والداخلية. 
Advertisement

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين ٢٤ و ٣٢، في طرابلس بين ٢٢ و ٣١ درجة وفي زحلة بين ١٦ و ٣٢ درجة.


الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  
غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والجبلية مع احتمال حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء.
الجمعة:  
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية .
السبت:  
قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية .
الأحد:  
قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
مواضيع ذات صلة
لبنان على أعتاب طقس متقلب.. أمطار وبرق ورياح ناشطة
lebanon 24
25/09/2025 14:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو وفي عزّ آب.. أمطار ورعد في الهرمل
lebanon 24
25/09/2025 14:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ضباب ورياح ناشطة.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟
lebanon 24
25/09/2025 14:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
lebanon 24
25/09/2025 14:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

مركز جنوب

لبنان وا

طرابلس

بيروت

حسن ا

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:45 | 2025-09-25
07:40 | 2025-09-25
07:36 | 2025-09-25
07:33 | 2025-09-25
07:30 | 2025-09-25
07:24 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24