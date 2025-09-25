منخفض جوي يؤثر على لبنان.. أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة



Advertisement

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بين ٢٤ و ٣٢، في بين ٢٢ و ٣١ درجة وفي بين ١٦ و ٣٢ درجة.





الطقس المتوقع في لبنان: أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن منخفضاً جوياً متوسط الفعالية متمركز جنوب يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب مع درجات حرارة دون معدلاتها المومسية وتساقط أمطار متفرقة أحياناً واحتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة حتى مساء اليوم الخميس حيث يتجه شرقاً وينحسر تدريجياً فيستقر الطقس وترتفع درجات الحرارة اعتباراً من يوم غد الجمعة حيث تتخطى معدلاتها يوم السبت في المناطق الجبلية والداخلية.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بين ٢٤ و ٣٢، في بين ٢٢ و ٣١ درجة وفي بين ١٦ و ٣٢ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والجبلية مع احتمال حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء.

الجمعة:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية .

السبت:

قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية .

الأحد:

قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.