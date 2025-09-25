قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)

Advertisement

وفي آخر المستجدات، نشرت قناة إعلانا دعت إلى المشاركة في إضاءة صخرة الروشة بصورتي الأمينين العامين السابقين. الإعلان الذي دعا إلى مشاركة جماهيرية في احتفال يتضمن فعاليات بصرية وصوتية ومسيرات بحرية ورفع رايات، يصطدم بتعميم رسمي أصدره رئيس الحكومة يقضي بمنع استخدام الأماكن العامة لأغراض حزبية أو دعائية من دون ترخيص مسبق.