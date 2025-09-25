Advertisement

لبنان

قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)

Lebanon 24
25-09-2025 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1421340-638944001051170834.png
Doc-P-1421340-638944001051170834.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يخيّم الغموض على مصير الفعالية التي أعلن عنها حزب الله بشأن إضاءة صخرة الروشة بصورتي الأمينين العامين السابقين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.
Advertisement

وفي آخر المستجدات، نشرت قناة المنار إعلانا دعت إلى المشاركة في إضاءة صخرة الروشة بصورتي الأمينين العامين السابقين. الإعلان الذي دعا إلى مشاركة جماهيرية في احتفال يتضمن فعاليات بصرية وصوتية ومسيرات بحرية ورفع رايات، يصطدم بتعميم رسمي أصدره رئيس الحكومة نواف سلام يقضي بمنع استخدام الأماكن العامة لأغراض حزبية أو دعائية من دون ترخيص مسبق.

مواضيع ذات صلة
حاصباني: منع اضاءة "الحزب" صخرة الروشة رمزية لفرض قرار الدولة
lebanon 24
25/09/2025 14:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ مرتقب من "حزب الله" بشأن "صخرة الروشة"
lebanon 24
25/09/2025 14:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش.. محور نقاش جمهور "الحزب"
lebanon 24
25/09/2025 14:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الكورنيش البحري المنارة الروشة
lebanon 24
25/09/2025 14:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24

السيد هاشم صفي الدين

السيد حسن نصرالله

السيد حسن نصر

حسن نصرالله

صفي الدين

نواف سلام

السيد حسن

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:45 | 2025-09-25
07:40 | 2025-09-25
07:36 | 2025-09-25
07:33 | 2025-09-25
07:30 | 2025-09-25
07:24 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24