لبنان

"العالمي لدعم خيار المقاومة".. يحيي ذكرى نصر الله وينظم ندوة دولية

Lebanon 24
25-09-2025 | 05:37
حيّا رئيس التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة الدكتور يحيى غدار في بيان، منسق التجمع في إيرلندا الدكتور هوغ فرا، المشارك في أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة، وشعبها الذي يتعرض – بحسب البيان – لـ"حرب إبادة قتلاً وحصاراً وتدميراً وتشريداً وتجويعاً وتعطيشاً من العدو الإسرائيلي وداعميه من العرب والغرب".
وفي سياق آخر، وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، أعلن التجمع عن عقد ندوة جيوسياسية بعنوان:
"من بيروت إلى جاكرتا: إرث السيد حسن نصر الله والنضال ضد الظلم".

وأوضح البيان أن الندوة ستُبرز "الأثر المستمر لقائد حزب الله الراحل على حركات المقاومة العالمية، حيث يُنظر إلى نصر الله بوصفه رمزاً للتحدي في مواجهة العدوان الصهيوني والهيمنة الغربية، ويُعتبر استشهاده نداءً متجدداً لمقاومة الطغيان والاضطهاد".

الندوة، التي ينظمها فرع التجمع في إندونيسيا بالتعاون مع معهد الحكمة – ماكاسار والمركز الإندونيسي لدراسات الشرق الأوسط، ستستضيف الدكتور يحيى غدار بصفته المتحدث الرئيسي، إلى جانب نخبة من الباحثين الإندونيسيين.

وستتخلل الفعالية نقاشات أكاديمية وفقرة ثقافية تشمل عرض فيديو توثيقي قصير وقراءة شعرية حول المقاومة، على أن تُعقد الندوة غداً عبر منصة زووم.
 
 
(الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24