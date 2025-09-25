"العالمي لدعم خيار المقاومة".. يحيي ذكرى نصر الله وينظم ندوة دولية

Advertisement

حيّا رئيس التجمع العالمي لدعم خيار الدكتور يحيى غدار في بيان، منسق التجمع في إيرلندا الدكتور هوغ فرا، المشارك في أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة، وشعبها الذي يتعرض – بحسب البيان – لـ"حرب إبادة قتلاً وحصاراً وتدميراً وتشريداً وتجويعاً وتعطيشاً من العدو وداعميه من العرب والغرب".وفي سياق آخر، وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السابق لحزب نصر الله، أعلن التجمع عن عقد ندوة جيوسياسية بعنوان:"من إلى جاكرتا: إرث نصر الله والنضال ضد الظلم".وأوضح البيان أن الندوة ستُبرز "الأثر المستمر لقائد الراحل على حركات المقاومة العالمية، حيث يُنظر إلى نصر الله بوصفه رمزاً للتحدي في مواجهة العدوان الصهيوني والهيمنة الغربية، ويُعتبر استشهاده نداءً متجدداً لمقاومة الطغيان والاضطهاد".الندوة، التي ينظمها فرع التجمع في إندونيسيا بالتعاون مع معهد – ماكاسار والمركز الإندونيسي لدراسات ، ستستضيف الدكتور يحيى غدار بصفته المتحدث ، إلى جانب نخبة من الباحثين الإندونيسيين.وستتخلل الفعالية نقاشات أكاديمية وفقرة ثقافية تشمل عرض فيديو توثيقي قصير وقراءة شعرية حول المقاومة، على أن تُعقد الندوة غداً عبر منصة زووم.