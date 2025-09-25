حمود استقبل العميد ضاهر في جلسة تعارف

زار لأمن العميد الركن منير ، للجماعة الإسلامية في ، في مركز الجماعة في ، في زيارة تعارف بمناسبة توليه لمنصبه الجديد، بحضور عضو القسم السياسي محمد الزعتري.

وافاد المكتب الاعلامي للجماعة بان اللقاء "كان مناسبة للتداول بالأوضاع العامة والأمنية، في صيدا ومنطقة الجنوب.

وقدم التهنئة للعميد ضاهر بتوليه مهامه الجديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسؤولياته".

(الوكالة الوطنية)