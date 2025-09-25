Advertisement

لبنان

حمود استقبل العميد ضاهر في جلسة تعارف

Lebanon 24
25-09-2025 | 05:38
زار المدير الإقليمي لأمن الدولة في الجنوب العميد الركن منير ضاهر، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود، في مركز الجماعة في صيدا، في زيارة تعارف بمناسبة توليه لمنصبه الجديد، بحضور عضو القسم السياسي  محمد الزعتري.
وافاد المكتب الاعلامي للجماعة بان اللقاء "كان مناسبة للتداول بالأوضاع العامة والأمنية، في صيدا ومنطقة الجنوب.
وقدم حمود التهنئة للعميد ضاهر بتوليه مهامه الجديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسؤولياته".
 
(الوكالة الوطنية)
