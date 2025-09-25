Advertisement

لبنان

لو كان قائدًا لـ"الحزب".. هذا ما كان سيفعله رئيس البرلمان الإيراني

Lebanon 24
25-09-2025 | 05:43
A-
A+
Doc-P-1421350-638944012475935958.png
Doc-P-1421350-638944012475935958.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس البرلمان الإيراني إن حزب الله "أكثر حيوية من أي وقت مضى"، مؤكداً أنه لو كان قائداً للحزب "لشن حرباً على إسرائيل بعمق 100 إلى 200 كيلومتر".
Advertisement

وأضاف أن إسرائيل "كانت ستنفذ عملية "البيجر" ضد صواريخنا"، مشيراً إلى أن "جهة خارجية قامت بتخريب بعض أنظمة صواريخنا".
مواضيع ذات صلة
رئيس البرلمان الإيراني: "الترويكا" لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد
lebanon 24
25/09/2025 14:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس برلمان إيران: لو كنت قائدا لحزب الله لشنيت الحرب على إسرائيل بعمق 100 أو 200 كلم
lebanon 24
25/09/2025 14:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش.. محور نقاش جمهور "الحزب"
lebanon 24
25/09/2025 14:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في جلسة الجمعة.. هذا ما سيفعله وزراء "الحزب"
lebanon 24
25/09/2025 14:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

رئيس البرلمان

حزب الله

إسرائيل

إيران

إيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:45 | 2025-09-25
07:40 | 2025-09-25
07:36 | 2025-09-25
07:33 | 2025-09-25
07:30 | 2025-09-25
07:24 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24