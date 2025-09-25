Advertisement

قال إن "أكثر حيوية من أي وقت مضى"، مؤكداً أنه لو كان قائداً للحزب "لشن حرباً على بعمق 100 إلى 200 كيلومتر".وأضاف أن إسرائيل "كانت ستنفذ عملية "البيجر" ضد صواريخنا"، مشيراً إلى أن "جهة خارجية قامت بتخريب بعض أنظمة صواريخنا".