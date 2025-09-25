Advertisement

لبنان

في تعنايل.. وزارة الاقتصاد تقفل مصنعا غذائيًّا

Lebanon 24
25-09-2025 | 05:45
 بإشارة من القاضي فرانسوا إلياس، أقفلت وزارة الاقتصاد والتجارة، معملاً في بلدة تعنايل لصناعة اللحوم المصنعة (المرتاديلا)، بعد ثبوت مخالفته للمواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بلانشون البقر.
وختم المعمل بالشمع الأحمر، وتم إتلاف الكميات غير المطابقة للمواصفات اللبنانية، وذلك بحضور ومؤازرة جهاز أمن الدولة.

واكدت وزارة الاقتصاد في بيان "استمرارها في تكثيف جولاتها الرقابية لحماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء".
 
(الوكالة الوطنية)
