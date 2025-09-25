في تعنايل.. وزارة الاقتصاد تقفل مصنعا غذائيًّا

Advertisement

بإشارة من القاضي إلياس، أقفلت ، معملاً في بلدة لصناعة اللحوم المصنعة (المرتاديلا)، بعد ثبوت مخالفته للمواصفات القياسية الخاصة بلانشون البقر.وختم المعمل بالشمع الأحمر، وتم إتلاف الكميات غير المطابقة للمواصفات اللبنانية، وذلك بحضور ومؤازرة .واكدت في بيان "استمرارها في تكثيف جولاتها الرقابية لحماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء".