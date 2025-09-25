إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا 2025 في لبنان

Advertisement

أطلقت بالتعاون مع وبدعم من مبادرة PIVI، الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا 2025، في ، برعاية العامة الدكتور ركان ناصرالدين.وأكد ناصرالدين أن الحملة تمثل خطوة وقائية أساسية لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن، والأطفال، والحوامل، وذوي الأمراض المزمنة والعاملين الصحيين.، أشاد ممثل العالمية في الدكتور عبد الناصر أبو بكر بقدرة النظام الصحي الاستمرار في تقديم الخدمات رغم التحديات، مؤكداً أن حماية الفئات المعرضة للأمراض "ليست خياراً، بل منقذة للحياة".اللقاحات باتت متاحة مجاناً للفئات المؤهلة، وسط دعوات رسمية وإعلامية إلى نشر شعار الحملة: "احمِ نفسك. احمِ الآخرين. خذ اللقاح."