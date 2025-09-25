29
لبنان
إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا 2025 في لبنان
Lebanon 24
25-09-2025
|
06:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت
وزارة الصحة العامة
بالتعاون مع
منظمة الصحة العالمية
وبدعم من مبادرة PIVI، الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا 2025، في
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
، برعاية
وزير الصحة
العامة الدكتور ركان ناصرالدين.
وأكد ناصرالدين أن الحملة تمثل خطوة وقائية أساسية لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن، والأطفال، والحوامل، وذوي الأمراض المزمنة والعاملين الصحيين.
من جهته
، أشاد ممثل
منظمة الصحة
العالمية في
لبنان
الدكتور عبد الناصر أبو بكر بقدرة النظام الصحي
اللبناني على
الاستمرار في تقديم الخدمات رغم التحديات، مؤكداً أن حماية الفئات المعرضة للأمراض "ليست خياراً، بل منقذة للحياة".
اللقاحات باتت متاحة مجاناً للفئات المؤهلة، وسط دعوات رسمية وإعلامية إلى نشر شعار الحملة: "احمِ نفسك. احمِ الآخرين. خذ اللقاح."
