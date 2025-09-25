29
لبنان
لجنة الشباب والرياضة تفتح ملف فساد جديد في المنشآت الرياضية
Lebanon 24
25-09-2025
|
06:06
عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية اجتماعاً برئاسة النائب
سيمون أبي
رميا
وحضور عدد من النواب، لبحث أوضاع المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية.
أبي رميا
أعلن أن اللجنة ستتقدم بـإخبار إلى
القضاء
المختص بشأن ما وصفه بـ"هدر المال العام وشبهات فساد" في مدينة الرئيس كميل
شمعون
الرياضية، مؤكداً أن المسار القانوني سيتابع عبر
وزارة العدل
والنيابة العامة التمييزية.
النائب وضاح الصادق كشف أن أكثر من 150 مليون دولار صُرفت على المنشآت منذ إنشائها عام 1997، مع تسجيل "هدر وسوء إدارة واعتداءات على الأملاك العامة".
أما النائب رازي الحاج، فشدد على متابعة الملف حتى خواتيمه، مؤكداً أن "المنشآت الرياضية هي وجه
لبنان
، ويجب محاسبة المقصرين لإعادتها إلى مستوى يليق باستضافة أهم الأحداث الرياضية".
