لجنة الشباب والرياضة تفتح ملف فساد جديد في المنشآت الرياضية

عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية اجتماعاً برئاسة النائب وحضور عدد من النواب، لبحث أوضاع المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية.أعلن أن اللجنة ستتقدم بـإخبار إلى المختص بشأن ما وصفه بـ"هدر المال العام وشبهات فساد" في مدينة الرئيس كميل الرياضية، مؤكداً أن المسار القانوني سيتابع عبر والنيابة العامة التمييزية.النائب وضاح الصادق كشف أن أكثر من 150 مليون دولار صُرفت على المنشآت منذ إنشائها عام 1997، مع تسجيل "هدر وسوء إدارة واعتداءات على الأملاك العامة".أما النائب رازي الحاج، فشدد على متابعة الملف حتى خواتيمه، مؤكداً أن "المنشآت الرياضية هي وجه ، ويجب محاسبة المقصرين لإعادتها إلى مستوى يليق باستضافة أهم الأحداث الرياضية".