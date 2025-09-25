Advertisement

لبنان

لترميم أنطش كنيسة صوفر.. عشاء خيري بحضور فاعليات كبرى

Lebanon 24
25-09-2025 | 06:25
أقام قطاع المحامين في "حركة لبنان الشباب" عشاءً خيريًا يعود ريعه إلى ترميم أنطش كنيسة سيدة الانتقال في صوفر. حضر المناسبة مطران بيروت للروم الملكيين الكاثوليك جورج بقعوني، نقيب المحامين فادي مصري، قائد الجيش العماد رولف هيكل ممثلًا بالعميد الركن بيار بو مارون، إلى جانب رئيس حركة لبنان الشباب وديع حنا، ورئيس إقليم بعبدا الكتائبي بشير بو طانيوس، ورئيس مكتب أمن عاليه العميد يوسف نجم، إضافة إلى شخصيات سياسية واجتماعية ورؤساء بلديات ومخاتير وأعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت.
قدّمت الحفل المحامية نجمة الأحمدية التي أشادت بجهود الحركة، مؤكدة أنّها اعتادت أن تحوّل الأقوال إلى أفعال ملموسة، ومعتبرة أنّ مشروع ترميم الأنطش التاريخي برهان على تحقيق الرسالة الوطنية والاجتماعية للحركة.

من جهته، ألقى المحامي بولس حنا كلمة شدّد فيها على التمسك بثلاثية "الله، الجيش، العدالة" كطريق نحو مجتمع أفضل. فيما تناول النقيب فادي مصري في كلمته معنى الاستشهاد في سبيل القضية، منوّهًا بالدور الوطني والاجتماعي للحركة ورئيسها وديع حنا، ومشيدًا بعلاقاتها التاريخية ومواقفها الثابتة.

وفي ختام الأمسية، رفع الحاضرون الأنخاب وتبادلوا التهاني، فيما وزّعت الحركة شموعًا رمزية عربون شكر وتقدير للمشاركين.
 
(الوكالة الوطنية)
