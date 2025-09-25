Advertisement

لبنان

ريما عبد الملك.. مديرة تنفيذية جديدة للوريان لوجور

Lebanon 24
25-09-2025
أعلنت الشركة العامة للصحافة والنشر، الناشرة لصحيفتي "لوريان لوجور" و"لوريان توداي" في بيروت، عن تعيين ريما عبد الملك مديرة تنفيذية للصحيفة اعتبارًا من 10 تشرين الثاني المقبل.
ويأتي هذا التعيين بعد عام احتفلت فيه "لوريان لوجور" بمرور مئة عام على تأسيسها، وهي التي صمدت طوال قرن في وجه الأزمات، متمسكة بحرية الكلمة والاستقلالية المهنية، وملتزمة بالتحول الرقمي من دون التفريط برسالتها الأساسية.

رئيسة مجلس إدارة المجموعة نايلة دو فريج اعتبرت أن عبد الملك ستمنح الصحيفة دينامية جديدة لتوسيع نطاقها وتعزيز تأثيرها في لبنان والمنطقة والعالم، بفضل شخصيتها الحازمة وخبرتها الدولية ووفائها لقيم حرية الصحافة والمجتمع المدني.

بدورها، أكدت عبد الملك أنّ "الإعلام اليوم هو المعركة الديمقراطية الأهم" في ظل الأزمات الجيوسياسية والتضليل واستقطاب الرأي العام، مشددة على التزامها بدعم استقلالية "لوريان لوجور" وتوسيع حضورها الدولي وتوطيد الرابط بين لبنان ومغتربيه.

كما شكر مجلس الإدارة المدير التنفيذي السابق فؤاد خوري حلو على إنجازاته منذ عام 2021 في تعزيز الاستقرار المالي وتنمية جمهور الصحيفة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية، فيما عبّر حلو عن رضاه بمغادرة منصبه مطمئنًا إلى أنّ "لوريان لوجور ستبقى رمزًا للبنان".
 
(الوكالة الوطنية)
07:45 | 2025-09-25
07:40 | 2025-09-25
07:36 | 2025-09-25
07:33 | 2025-09-25
07:30 | 2025-09-25
07:24 | 2025-09-25
