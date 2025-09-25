Advertisement

لبنان

"معاً لوطنٍ أفضل".. تعلن دخول انتخابات المجلس النسائي بهذه الأسماء

Lebanon 24
25-09-2025 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1421367-638944042326647542.png
Doc-P-1421367-638944042326647542.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت لائحة "معاً لوطنٍ أفضل"، دخولها الإنتخابات في المجلس النسائيّ اللّبنانيّ.
 
وفي بيان لها، أعلنت اللائحة ضمُّ مجموعةً من المُرشَّحات المؤهَّلات للعمل على خدمة المجلس والإستمرار في رفعة شأنه، وتحقيق أهدافه المستقبليَّة.
Advertisement

ترأس هذه اللّائحة دنيا بارود الخوري مع أربع نائبات للرئيسة: أسماء بلولي ديراني، زينة قاسم عرب، سُهيلة طعمة، نجوى أبو زكي البعيني، وأعضاء الهيئة الادارية: صفيّة حطب ماضي، أميرة سكّر القوّاص، سمر زيني بركة، مقبولة قيس بو سعيد، حنان قائد بيه ورجاء نور الدين هاشم.

وأكدت رئيسة اللائحة أنّ "برنامجهنَّ يرتكزُ على التمكين السياسيّ والقياديّ للمرأة، العدالة الإقتصاديَّة والإجتماعيَّة، المناصرة والتشريعات، العمل البيئيّ والمناخيّ من منظور نسويّ، بناء الشراكات والتشبيك وخدمة الطفولة وحماية الأحداث".

واعلنت المرشّحات "أنَّهنَّ سيُكملن خارطة الطريق التي وضعتها سيّدات رائدات في العمل الإنسانيّ الحقوقيّ في خدمة قضايا النساء، كلَّ ذلك لنحقّق معاً حياةً أفضل للأسرة والمرأة في نضالنا المستمرّ لنُصرَة القضايا المُحقَّة".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
لجنة انتخابات مجلس الشعب بسوريا: إصدار أسماء أعضاء الهيئات الناخبة خلال 24 ساعة
lebanon 24
25/09/2025 14:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
محاضرة عن الذكاء الاصطناعي في "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"
lebanon 24
25/09/2025 14:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتدى "ملابس نسائية" ونفذ تفجيراً في سوريا.. اعترافات مثيرة يعلنها "سجين"
lebanon 24
25/09/2025 14:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
صدور مرسوم تعيين أعضاء المجلس العدلي.. إليكم الأسماء
lebanon 24
25/09/2025 14:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

خارطة الطريق

المستقبل

القضايا

الخوري

خوري

قاسم

دنيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:45 | 2025-09-25
07:40 | 2025-09-25
07:36 | 2025-09-25
07:33 | 2025-09-25
07:30 | 2025-09-25
07:24 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24