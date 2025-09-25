"معاً لوطنٍ أفضل".. تعلن دخول انتخابات المجلس النسائي بهذه الأسماء

أعلنت لائحة "معاً لوطنٍ أفضل"، دخولها الإنتخابات في المجلس النسائيّ اللّبنانيّ.

وفي بيان لها، أعلنت اللائحة ضمُّ مجموعةً من المُرشَّحات المؤهَّلات للعمل على خدمة المجلس والإستمرار في رفعة شأنه، وتحقيق أهدافه المستقبليَّة.ترأس هذه اللّائحة بارود مع أربع نائبات للرئيسة: أسماء بلولي ديراني، زينة عرب، سُهيلة طعمة، نجوى أبو زكي البعيني، وأعضاء الهيئة الادارية: صفيّة حطب ماضي، أميرة سكّر القوّاص، سمر زيني بركة، مقبولة قيس بو سعيد، حنان قائد بيه ورجاء نور الدين هاشم.وأكدت رئيسة اللائحة أنّ "برنامجهنَّ يرتكزُ على التمكين السياسيّ والقياديّ للمرأة، العدالة الإقتصاديَّة والإجتماعيَّة، المناصرة والتشريعات، العمل البيئيّ والمناخيّ من منظور نسويّ، بناء الشراكات والتشبيك وخدمة الطفولة وحماية الأحداث".واعلنت المرشّحات "أنَّهنَّ سيُكملن التي وضعتها سيّدات رائدات في العمل الإنسانيّ الحقوقيّ في خدمة قضايا النساء، كلَّ ذلك لنحقّق معاً حياةً أفضل للأسرة والمرأة في نضالنا المستمرّ لنُصرَة المُحقَّة".