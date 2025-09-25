اعتداء على شرطي بلدية

Advertisement

تعرض الشرطي في بلدية أنفه خالد الدرويش لإعتداء أثناء أداء واجبه الرسمي، عندما أقدم شخصان يستقلان دراجة نارية على الاعتداء عليه أثناء مرورهما على في أنفه.وتمكن شباب البلدة من القاء القبض على المعتدين وتسليمهما إلى لمتابعة التحقيق في الحادث.ونقل الشرطي إلى لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لتحديد ملابسات الواقعة ومحاسبة المتورطين.