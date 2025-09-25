Advertisement

لبنان

اعتداء على شرطي بلدية

Lebanon 24
25-09-2025
تعرض الشرطي في بلدية أنفه خالد الدرويش لإعتداء أثناء أداء واجبه الرسمي، عندما أقدم شخصان يستقلان دراجة نارية على الاعتداء عليه أثناء مرورهما على الطريق البحري في أنفه.
وتمكن شباب البلدة من القاء القبض على المعتدين وتسليمهما إلى الأجهزة الأمنية لمتابعة التحقيق في الحادث.

ونقل الشرطي إلى مستشفى النيني لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لتحديد ملابسات الواقعة ومحاسبة المتورطين.
