Advertisement

لبنان

انتخابات تكميلية للمجلس التنفيذي لنقابة تجار الخضر والفاكهة بالمفرق

Lebanon 24
25-09-2025 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1421369-638944046360862799.jpg
Doc-P-1421369-638944046360862799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد المجلس التنفيذي لنقابة تجار الخضر والفاكهة بالمفرق اجتماعا بعد أن الانتخابات التكميلية. 
Advertisement

ترأس الجلسة حسن أحمد عطوي أكبر الأعضاء سناً في حضور رئيس النقابة سهيل عثمان المعبي وتم توزيع المهام كالآتي: سهيل رسول شاهين رئيًسا، عماد رسول شاهين نائباً للرئيس، حسن أحمد عطوي - أميناً للسر، علي عبد الله موسى أميناً للصندوق، جمال محمد زين خليل عبد الرحمن ،وليد توفيق زين ،عبد الحليم قاسم،محمد موسى شاهين ،زهير أبو رجيلي - عضو مستشار،أحمد العريضي محمود رمضان وأيمن الفاكهاني اعضاء مستشارين ، الأستاذ عبد الله رسول شاهين مستشارًا لرئيس النقابة، المحامون: علاء الدين شاهين، رضا خليل، مالك منينه،  عمر اسكندراني،  وهادي المكحل مستشارين قانونيين، الشيخ يونس السيد مستشارًا اعلاميًا.
مواضيع ذات صلة
انتخابات تكميلية في نقابة المهن البصرية وتشكيل مجلس جديد
lebanon 24
25/09/2025 14:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتخابات تكميلية في نقابة وسطاء التأمين.. طلال الأنسي رئيساً
lebanon 24
25/09/2025 14:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال جدّد هيئته التنفيذية في انتخاباتٍ عامة في بيروت
lebanon 24
25/09/2025 14:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخابات نقابة المحامين على الابواب: مروحة سياسية وحزبية وتأكيد الحفاظ على "النهج السيادي"
lebanon 24
25/09/2025 14:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس التنفيذي

علي عبد الله

محمود رمضان

عبد الرحمن

علاء الدين

عبد الله

علي عبد

الرحمن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:45 | 2025-09-25
07:40 | 2025-09-25
07:36 | 2025-09-25
07:33 | 2025-09-25
07:30 | 2025-09-25
07:24 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24