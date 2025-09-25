29
لبنان
انتخابات تكميلية للمجلس التنفيذي لنقابة تجار الخضر والفاكهة بالمفرق
Lebanon 24
25-09-2025
|
06:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد
المجلس التنفيذي
لنقابة تجار الخضر والفاكهة بالمفرق اجتماعا بعد أن الانتخابات التكميلية.
ترأس الجلسة حسن أحمد عطوي أكبر الأعضاء سناً في حضور رئيس النقابة سهيل عثمان المعبي وتم توزيع المهام كالآتي: سهيل
رسول
شاهين
رئيًسا، عماد رسول شاهين نائباً للرئيس، حسن أحمد عطوي - أميناً للسر،
علي عبد الله
موسى أميناً للصندوق، جمال محمد زين خليل
عبد الرحمن
،وليد توفيق زين ،عبد الحليم
قاسم
،محمد موسى شاهين ،زهير أبو رجيلي - عضو مستشار،أحمد العريضي
محمود رمضان
وأيمن الفاكهاني اعضاء مستشارين ، الأستاذ
عبد الله
رسول شاهين مستشارًا لرئيس النقابة، المحامون:
علاء الدين
شاهين، رضا خليل، مالك منينه، عمر اسكندراني، وهادي المكحل مستشارين قانونيين، الشيخ يونس السيد مستشارًا اعلاميًا.
