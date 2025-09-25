انتخابات تكميلية للمجلس التنفيذي لنقابة تجار الخضر والفاكهة بالمفرق

Advertisement

عقد لنقابة تجار الخضر والفاكهة بالمفرق اجتماعا بعد أن الانتخابات التكميلية.ترأس الجلسة حسن أحمد عطوي أكبر الأعضاء سناً في حضور رئيس النقابة سهيل عثمان المعبي وتم توزيع المهام كالآتي: سهيل رئيًسا، عماد رسول شاهين نائباً للرئيس، حسن أحمد عطوي - أميناً للسر، موسى أميناً للصندوق، جمال محمد زين خليل ،وليد توفيق زين ،عبد الحليم ،محمد موسى شاهين ،زهير أبو رجيلي - عضو مستشار،أحمد العريضي وأيمن الفاكهاني اعضاء مستشارين ، الأستاذ رسول شاهين مستشارًا لرئيس النقابة، المحامون: شاهين، رضا خليل، مالك منينه، عمر اسكندراني، وهادي المكحل مستشارين قانونيين، الشيخ يونس السيد مستشارًا اعلاميًا.