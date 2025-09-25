سلامة يرشّح فيلم "نجوم الأمل والألم" لتمثيل لبنان في مسابقة الاوسكار

Advertisement

اعلن الدكتور ترشيح فيلم" نجوم الأمل والألم A SAD AND BEAUTIFUL WORLD لتمثيل في مسابقة لعام 2026 لأفضل فيلم عالمي غير ناطق باللغة والتي تنظمها اكاديمية الفنون وعلم الصور المتحركة في الأميركية.وجاء في بيان صدر عن : "ان اعلان الوزير اتى بناء لاقتراح اللجنة المكلفة في الوزارة والتي تضم نخبة من النقاد السينمائيين واصحاب الاختصاص في مجال الفن السابع، والذين اعتمدوا المعايير التي تمثلت بموضوع الفيلم، طريقة معالجته، حركة الاخراج، السيناريو، التقنيات المستخدمة، ادارة الممثلين، حركة الكاميرا وايقاع الفيلم ".