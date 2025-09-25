29
لبنان
سلامة يرشّح فيلم "نجوم الأمل والألم" لتمثيل لبنان في مسابقة الاوسكار
Lebanon 24
25-09-2025
|
06:45
photos
اعلن
وزير الثقافة
الدكتور
غسان سلامة
ترشيح فيلم" نجوم الأمل والألم A SAD AND BEAUTIFUL WORLD لتمثيل
لبنان
في مسابقة
الاوسكار
لعام 2026 لأفضل فيلم عالمي غير ناطق باللغة
الإنكليزية
والتي تنظمها اكاديمية الفنون وعلم الصور المتحركة في
الولايات المتحدة
الأميركية.
وجاء في بيان صدر عن
وزارة الثقافة
: "ان اعلان الوزير اتى بناء لاقتراح اللجنة المكلفة في الوزارة والتي تضم نخبة من النقاد السينمائيين واصحاب الاختصاص في مجال الفن السابع، والذين اعتمدوا المعايير التي تمثلت بموضوع الفيلم، طريقة معالجته، حركة الاخراج، السيناريو، التقنيات المستخدمة، ادارة الممثلين، حركة الكاميرا وايقاع الفيلم ".
المالية: خطة متوسطة المدى.. ومضيّ بالإصلاحات الضريبية والجمركية
Lebanon 24
المالية: خطة متوسطة المدى.. ومضيّ بالإصلاحات الضريبية والجمركية
07:45 | 2025-09-25
25/09/2025 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بعلبك.. اطلاق خطة لتنظيم السجل الزراعي
Lebanon 24
في بعلبك.. اطلاق خطة لتنظيم السجل الزراعي
07:40 | 2025-09-25
25/09/2025 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة الحكمة تستضيف البروفسور فينشنزو روزيتو
Lebanon 24
جامعة الحكمة تستضيف البروفسور فينشنزو روزيتو
07:36 | 2025-09-25
25/09/2025 07:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة حقوق الإنسان النيابية.. بحث في الاعتداءات الإسرائيلية
Lebanon 24
لجنة حقوق الإنسان النيابية.. بحث في الاعتداءات الإسرائيلية
07:33 | 2025-09-25
25/09/2025 07:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمن الدولة.. حواجز وتوزيع منشورات توعوية بمناسة عيد التأسيس الأربعين
Lebanon 24
أمن الدولة.. حواجز وتوزيع منشورات توعوية بمناسة عيد التأسيس الأربعين
07:30 | 2025-09-25
25/09/2025 07:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
