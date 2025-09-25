Advertisement

لبنان

سلامة يرشّح فيلم "نجوم الأمل والألم" لتمثيل لبنان في مسابقة الاوسكار

Lebanon 24
25-09-2025 | 06:45
اعلن وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة ترشيح  فيلم" نجوم الأمل والألم A SAD  AND BEAUTIFUL WORLD لتمثيل لبنان في مسابقة الاوسكار لعام 2026 لأفضل فيلم  عالمي غير ناطق باللغة الإنكليزية والتي تنظمها اكاديمية الفنون وعلم الصور المتحركة في الولايات المتحدة الأميركية.
وجاء  في بيان صدر عن وزارة الثقافة: "ان اعلان الوزير  اتى بناء لاقتراح اللجنة المكلفة في الوزارة  والتي تضم نخبة من النقاد السينمائيين واصحاب الاختصاص في مجال الفن السابع، والذين اعتمدوا  المعايير التي تمثلت بموضوع الفيلم، طريقة معالجته، حركة الاخراج، السيناريو، التقنيات المستخدمة، ادارة الممثلين، حركة الكاميرا وايقاع الفيلم ".
الولايات المتحدة

وزارة الثقافة

وزير الثقافة

غسان سلامة

الإنكليزية

إنكليزي

اوسكار

