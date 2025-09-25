Advertisement

لبنان

بعد قليل.. تفجير للجيش في دير ميماس

Lebanon 24
25-09-2025 | 06:50
سيقوم فوج الهندسة في الجيش بعملية تفجير لذخائر غير منفجرة بعد قليل في خراج بلدة ديرميماس.
دير ميماس

الهند

