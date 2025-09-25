Advertisement

لبنان

عبد المسيح يثير ملف الأترنيت الملوّث.. شبح السرطان يخيم فوق شكا والكورة

Lebanon 24
25-09-2025 | 06:50
استقبلت محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي في مكتبها في سرايا طرابلس، النائب أديب عبد المسيح، حيث جرى البحث في قضايا ملحّة تهم أبناء قضاء الكورة والشمال، وفي مقدمتها الأزمات الاجتماعية والبيئية، وعلى رأسها ملف النفايات وضرورة إيجاد حلول مستدامة تقي المواطنين من أخطار السموم والروائح، إضافة إلى أزمة شركة "الأترنيت" المقفلة منذ أواخر القرن الماضي في شكا، إلى جانب ملفات بيئية أخرى.
وخلال اللقاء، اعتبر عبد المسيح أنّ استمرار وضع "الأترنيت" في شكا منذ عقود "أمر غير مقبول"، مشيرًا إلى أنّ آلاف الألواح المكدّسة عشوائيًا في العراء ما زالت تحوي مادة الأسبستوس (Asbestos) المسرطنة، المعروفة بتسببها بأمراض خبيثة أبرزها سرطان الرئة والمبيض والحنجرة، إضافة إلى ورم المتوسطة الخبيث النادر والقاتل.

وقال: "شبح السرطان يخيّم اليوم فوق شكا والمناطق المجاورة في الكورة، ما يستوجب تحركًا عاجلًا على جميع المستويات لإزالة هذا الخطر الداهم". وأثنى عبد المسيح على جهود المحافظ الرافعي في متابعة هذا الملف وغيره من القضايا الإنمائية والاجتماعية، معتبرًا أنّ التزامها يشكل نموذجًا في الإدارة العامة ويعكس صورة إيجابية عن دور الدولة في خدمة مواطنيها.

من جانبها، شددت المحافظ إيمان الرافعي على أنّها تتابع الملف مع الوزارات والدوائر المختصة، وأنها بصدد عقد سلسلة اجتماعات موسعة بالتعاون مع وزارة البيئة وبتوجيهات وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، لوضع خطة واضحة لمعالجة الأزمة. ورأت أنّ المسؤولية الوطنية تفرض تضافر الجهود الرسمية والنيابية والبلدية وصولًا إلى حل جذري يحفظ صحة المواطنين وبيئتهم.
 
(الوكالة الوطنية)
