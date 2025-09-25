Advertisement

لبنان

لقاء بين باسيل والسفير الفرنسي.. وبحث في العلاقات الثنائية

Lebanon 24
25-09-2025 | 06:53
Doc-P-1421379-638944053059369555.png
Doc-P-1421379-638944053059369555.png photos 0
 استقبل رئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، السفير الفرنسي في لبنان إيرفيه ماغرو، يرافقه المستشار رومان كالفاري.
 وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، إلى جانب عدد من القضايا السياسية الراهنة.

 
