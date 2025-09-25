لقاء بين باسيل والسفير الفرنسي.. وبحث في العلاقات الثنائية

Advertisement

استقبل رئيس" " ، السفير الفرنسي في إيرفيه ماغرو، يرافقه المستشار رومان كالفاري.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، إلى جانب عدد من السياسية الراهنة.