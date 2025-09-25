Advertisement

لبنان

"دي بي ورلد" تفتتح مكتبها الأول في لبنان.. وفؤاد شهاب دندن مدير إقليمي

Lebanon 24
25-09-2025 | 06:54
أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية – "دي بي ورلد" عن تعيين المهندس فؤاد شهاب دندن نائبًا للرئيس ومديرًا إقليميًا في لبنان، على أن يتولى تأسيس أول مكتب تمثيلي للمجموعة في البلاد بحلول كانون الأول 2025، وقيادة جهود توسيع حضورها في لبنان والمشرق العربي.
وأوضحت الشركة في بيان أنّ دندن يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجالات الاتصالات وتطوير الأعمال والعلاقات الدبلوماسية، حيث شغل منصب سفير لبنان لدى دولة الإمارات منذ 2017، وتقلّد قبلها مناصب تنفيذية رفيعة في شركات التكنولوجيا والأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويحمل دندن ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مادونا في ولاية ميشيغان الأميركية، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة لورانس التكنولوجية في ميشيغان.

وأكدت المجموعة أنّ للبنان موقعًا استراتيجيًا محوريًا في التجارة الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنّ افتتاح مكتبها في بيروت سيعزز الروابط التجارية بين الإمارات ولبنان ويجسد التزام "دي بي ورلد" بدعم التجارة في بلاد الشام.

وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" في دول مجلس التعاون الخليجي: "تعيين فؤاد دندن خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا في بلاد الشام؛ فخبرته القيادية ومهاراته الدبلوماسية وقدرته على العمل في القطاع الخاص عناصر أساسية لتعزيز حضورنا في لبنان وتطوير التجارة في المنطقة".

من جهته، أكد دندن أنّ الأولوية القصوى تكمن في تأسيس المكتب التمثيلي في لبنان والتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول عملية تعزز التجارة وتذلل العقبات أمام سلاسل التوريد وتوفر فرصًا إضافية للمصدرين والمستوردين اللبنانيين.

ولفت البيان إلى أنّ حجم التجارة بين دبي ولبنان بلغ عام 2024 نحو 154 ألف طن متري بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار، وأن ميناء جبل علي والمنطقة الحرة "جافزا" يشكلان بوابة أساسية لهذا التبادل، حيث تضم المنطقة الحرة أكثر من 160 شركة لبنانية تنشط في قطاعات متنوعة تشمل الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والإلكترونيات والمركبات، فيما تواصل الشركات اللبنانية تصدير منتجاتها الزراعية والغذائية والعناية الشخصية إلى الأسواق العالمية عبر دبي.
 
 
(الوكالة الوطنية)
