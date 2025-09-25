الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني

علم " " أنّ علّقت التداول في الأسواق بسلعة معجون الطماطم والتي تحمل العلامة التجارية خيرات من انتاج شركة خيرات شتورة الكائنة في .

Advertisement

وحسب المعلومات، ثبت بالتحليل المخبري لعينة من معجون الطماطم التي تم أخذها من انتاج الشركة المذكورة اعلاه عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم ۲۰۱۲:٧٦٧ مركز البندورة (الطماطم) المعالج لناحية وجود مادة النشاء.

وطالبت الوزارة بسحب المنتج من الاسواق وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها خلال فترة 3 أيام من تاريخ العمل بالقرار.

ا