لبنان

الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني

Lebanon 24
25-09-2025 | 06:56
Doc-P-1421381-638944060278418507.png
Doc-P-1421381-638944060278418507.png photos 0
علم "لبنان24" أنّ وزارة الاقتصاد علّقت التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة معجون الطماطم والتي تحمل العلامة التجارية خيرات شتورة من انتاج شركة خيرات شتورة الكائنة في تعنايل.
وحسب المعلومات، ثبت بالتحليل المخبري لعينة من معجون الطماطم التي تم أخذها من انتاج الشركة المذكورة اعلاه عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم ۲۰۱۲:٧٦٧ مركز البندورة (الطماطم) المعالج لناحية وجود مادة النشاء.
 
وطالبت الوزارة بسحب المنتج من الاسواق وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها خلال فترة 3 أيام من تاريخ العمل بالقرار.
 
ا
لبنان

إقتصاد

وزارة الاقتصاد

اللبنانية

لبنان24

تعنايل

شتورة

العلا

بري

