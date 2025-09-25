Advertisement

لبنان

بدعم نروجي.. افتتاح "مساحة آمنة للأطفال" في حلبا

Lebanon 24
25-09-2025 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1421383-638944063115671749.png
Doc-P-1421383-638944063115671749.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتحت الحركة الاجتماعية بالشراكة مع جمعية "إنقاذ الأطفال"، وبدعم من حكومة النروج، مساحة آمنة للأطفال ضمن قاعة المطالعة والتنشيط الثقافي في بلدية حلبا، وذلك في إطار مشروع NORAD الممول من النروج.
Advertisement

وشكّل الافتتاح ثمرة تعاون وثيق بين الحركة الاجتماعية وبلدية حلبا التي احتضنت المشروع وساهمت في توفير البيئة المناسبة لتنفيذه. وحضر الحفل رؤساء بلديات، وممثلون عن جمعيات أهلية ومنظمات دولية ووزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب ناشطين وفاعليات محلية، في رسالة واضحة على أهمية التكاتف لحماية الطفولة.

كلمة الحركة الاجتماعية

أكدت مسؤولة مركز الحركة الاجتماعية في عكار عليا شعبان أن المبادرة تنطلق من إيمان راسخ بأن "الطفل ليس مشروع مستقبل فحسب، بل هو مواطن اليوم، له الحق في التعلم والحماية والكرامة". وأضافت أن هذه المساحة ليست مجرد قاعة جديدة، بل بيئة تفاعلية تعزز المهارات الحياتية، وتبني الثقة بالنفس، وتغرس قيم التعاون والاحترام.

كلمة بلدية حلبا

من جهته، اعتبر رئيس بلدية حلبا عبدالحميد الحلبي أن المبادرة تكتسب أهمية مضاعفة لكون حلبا مركز المحافظة، داعيًا إلى تضافر جهود الجمعيات والمدارس والمنظمات الدولية مع البلدية من أجل إعداد برامج وأنشطة تعزز دور القاعة وتزيد من أثرها. وأكد أن الحاجات كبيرة، وأن التكامل بين جميع الشركاء كفيل بتحقيق النتائج المرجوة في خدمة المجتمع والأطفال خصوصًا.

رسالة ختامية

وفي الختام، شكرت الحركة الاجتماعية بلدية حلبا، ومنظمة “إنقاذ الأطفال”، وحكومة النروج، وسائر الشركاء، مؤكدة أن كل مبادرة لحماية الطفولة هي استثمار في مستقبل الوطن.
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
"صدى المسرح" ينطلق من جبيل: مساحة فنية للشباب والأطفال
lebanon 24
25/09/2025 20:57:16 Lebanon 24 Lebanon 24
​خطة للسيطرة على الضفة: "أقصى مساحة وأقل عدد من العرب"
lebanon 24
25/09/2025 20:57:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: حشر 80% من سكان غزة في مساحة صغيرة "ترويج للفوضى"
lebanon 24
25/09/2025 20:57:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تأمين مستحقات موظفي "تلفزيون لبنان" بدعم مالي جديد
lebanon 24
25/09/2025 20:57:16 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون الاجتماعية

الوكالة الوطنية

إنقاذ الأطفال

مركز المحافظة

وزارة الشؤون

عبدالحميد

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:35 | 2025-09-25
13:22 | 2025-09-25
13:15 | 2025-09-25
13:09 | 2025-09-25
13:03 | 2025-09-25
12:58 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24