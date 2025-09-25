Advertisement

لبنان

تحذير.. هذا ما سيحصل غدا على الاوتوستراد العربي في شتورا

Lebanon 24
25-09-2025 | 07:08
أعلنت بلدية شتورا أنها وجهت إنذاراً إلى جميع أصحاب السيارات التي تسلك طريق الأوتوستراد العربي في منطقة شتورا، مؤكدة أنه ابتداءً من الغد ستباشر بتنظيم محاضر ضبط بحق كل المركبات المخالفة التي تسير بعكس الاتجاه.
وشددت البلدية على ضرورة التزام السائقين بقواعد السير تفادياً للمخالفات وحفاظاً على السلامة العامة.
13:35 | 2025-09-25
13:22 | 2025-09-25
13:15 | 2025-09-25
13:09 | 2025-09-25
13:03 | 2025-09-25
12:58 | 2025-09-25
