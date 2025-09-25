تحذير.. هذا ما سيحصل غدا على الاوتوستراد العربي في شتورا

Advertisement

أعلنت بلدية شتورا أنها وجهت إنذاراً إلى جميع أصحاب السيارات التي تسلك طريق الأوتوستراد العربي في منطقة شتورا، مؤكدة أنه ابتداءً من ستباشر بتنظيم محاضر ضبط بحق كل المركبات المخالفة التي تسير بعكس الاتجاه.وشددت البلدية على ضرورة السائقين بقواعد السير تفادياً للمخالفات وحفاظاً على السلامة العامة.