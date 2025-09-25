لجنة حقوق الإنسان النيابية.. بحث في الاعتداءات الإسرائيلية

Advertisement

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب ، في حضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المختصة.إثر الجلسة، قال موسى: "إجتمعت لجنة حقوق الإنسان النيابية لدرس موضوع الاعتداءات وتداعياتها على . بداية، استمعنا إلى تقرير من التي تحدثت عن كل الخروق الإسرائيلية للقوانين الدولية، خصوصاً القانون الدولي، والمواضيع التي تحدثت عنها كانت موثقة حيث يتحدث التقرير عن قتل صحافيين وموضوع البيجر والفوسفور الأبيض وهدم الأماكن السكنية والتدمير الواسع وقتل أبرياء".وأضاف: "استمعنا بعدها إلى بما تقوم به من تقديم شكاوى ورفعها. وطلب الزملاء النواب أن يكون هناك توصيف دقيق لكل هذه الأمور وتفعيل موضوع الشكاوى إلى ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية من أجل وقف هذه الأعمال كونها مخالفة للقوانين الدولية، خصوصاً للقانون الدولي الإنساني".ولفت موسى إلى أنّه "تم الاتفاق على رفع توصيات للحكومة بكل الأمور التي نوقشت في هذه الجلسة لمتابعة حول رفع الشكاوى وإيصال الصوت إلى المؤسسات الدولية المعنية لوقف هذه الاعتداءات، والتعويض والإسراع في ".