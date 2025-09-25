Advertisement

لبنان

لجنة حقوق الإنسان النيابية.. بحث في الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
25-09-2025 | 07:33
عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى، في حضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المختصة.
إثر الجلسة، قال موسى: "إجتمعت لجنة حقوق الإنسان النيابية لدرس موضوع الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها على لبنان. بداية، استمعنا إلى تقرير من منظمة العفو الدولية التي تحدثت عن كل الخروق الإسرائيلية للقوانين الدولية، خصوصاً القانون الدولي، والمواضيع التي تحدثت عنها كانت موثقة حيث يتحدث التقرير عن قتل صحافيين وموضوع البيجر والفوسفور الأبيض وهدم الأماكن السكنية والتدمير الواسع وقتل أبرياء".

وأضاف: "استمعنا بعدها إلى وزارة الخارجية بما تقوم به من تقديم شكاوى ورفعها. وطلب الزملاء النواب أن يكون هناك توصيف دقيق لكل هذه الأمور وتفعيل موضوع الشكاوى إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية من أجل وقف هذه الأعمال كونها مخالفة للقوانين الدولية، خصوصاً للقانون الدولي الإنساني".

ولفت موسى إلى أنّه "تم الاتفاق على رفع توصيات للحكومة بكل الأمور التي نوقشت في هذه الجلسة لمتابعة النقاش حول رفع الشكاوى وإيصال الصوت إلى المؤسسات الدولية المعنية لوقف هذه الاعتداءات، والتعويض والإسراع في إعادة الإعمار".
 
 
(الوكالة الوطنية)
 
