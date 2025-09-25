27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لجنة حقوق الإنسان النيابية.. بحث في الاعتداءات الإسرائيلية
Lebanon 24
25-09-2025
|
07:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب
ميشال موسى
، في حضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المختصة.
Advertisement
إثر الجلسة، قال موسى: "إجتمعت لجنة حقوق الإنسان النيابية لدرس موضوع الاعتداءات
الإسرائيلية
وتداعياتها على
لبنان
. بداية، استمعنا إلى تقرير من
منظمة العفو الدولية
التي تحدثت عن كل الخروق الإسرائيلية للقوانين الدولية، خصوصاً القانون الدولي، والمواضيع التي تحدثت عنها كانت موثقة حيث يتحدث التقرير عن قتل صحافيين وموضوع البيجر والفوسفور الأبيض وهدم الأماكن السكنية والتدمير الواسع وقتل أبرياء".
وأضاف: "استمعنا بعدها إلى
وزارة الخارجية
بما تقوم به من تقديم شكاوى ورفعها. وطلب الزملاء النواب أن يكون هناك توصيف دقيق لكل هذه الأمور وتفعيل موضوع الشكاوى إلى
الأمم المتحدة
ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية من أجل وقف هذه الأعمال كونها مخالفة للقوانين الدولية، خصوصاً للقانون الدولي الإنساني".
ولفت موسى إلى أنّه "تم الاتفاق على رفع توصيات للحكومة بكل الأمور التي نوقشت في هذه الجلسة لمتابعة
النقاش
حول رفع الشكاوى وإيصال الصوت إلى المؤسسات الدولية المعنية لوقف هذه الاعتداءات، والتعويض والإسراع في
إعادة الإعمار
".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
لجنة حقوق الإنسان النيابية تدق ناقوس الخطر: أوضاع السجون اللبنانية مأساوية
Lebanon 24
لجنة حقوق الإنسان النيابية تدق ناقوس الخطر: أوضاع السجون اللبنانية مأساوية
25/09/2025 20:57:37
25/09/2025 20:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر
Lebanon 24
جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر
25/09/2025 20:57:37
25/09/2025 20:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتلفزيون العربي: نحتاج لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة الانتهاكات التي حدثت في السويداء
Lebanon 24
الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتلفزيون العربي: نحتاج لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة الانتهاكات التي حدثت في السويداء
25/09/2025 20:57:37
25/09/2025 20:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله يدين مجزرة بنت جبيل: برسم كل دعاة حقوق الانسان والحرية في العالم
Lebanon 24
فضل الله يدين مجزرة بنت جبيل: برسم كل دعاة حقوق الانسان والحرية في العالم
25/09/2025 20:57:37
25/09/2025 20:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية
الوكالة الوطنية
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
إعادة الإعمار
الإسرائيلية
ميشال موسى
الإسرائيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
سعد استقبل وفد بائعي الخضار في صيدا: لحلول عادلة تحفظ الحقوق وتراعي الأوضاع
Lebanon 24
سعد استقبل وفد بائعي الخضار في صيدا: لحلول عادلة تحفظ الحقوق وتراعي الأوضاع
13:35 | 2025-09-25
25/09/2025 01:35:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن يُداهم غرفة زراعية في هذه البلدة.. ما ضبط بداخلها خطير جدًا (صورة)
Lebanon 24
الأمن يُداهم غرفة زراعية في هذه البلدة.. ما ضبط بداخلها خطير جدًا (صورة)
13:15 | 2025-09-25
25/09/2025 01:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني: حماية الإنسان والبيئة أولوية تشريعية ووطنية
Lebanon 24
البعريني: حماية الإنسان والبيئة أولوية تشريعية ووطنية
13:09 | 2025-09-25
25/09/2025 01:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بدر نشر صورة للرئيس الشهيد رفيق الحريري: يُستظلُ بظلك دائماً
Lebanon 24
بدر نشر صورة للرئيس الشهيد رفيق الحريري: يُستظلُ بظلك دائماً
13:03 | 2025-09-25
25/09/2025 01:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
16:45 | 2025-09-24
24/09/2025 04:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
00:41 | 2025-09-25
25/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:35 | 2025-09-25
سعد استقبل وفد بائعي الخضار في صيدا: لحلول عادلة تحفظ الحقوق وتراعي الأوضاع
13:22 | 2025-09-25
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:15 | 2025-09-25
الأمن يُداهم غرفة زراعية في هذه البلدة.. ما ضبط بداخلها خطير جدًا (صورة)
13:09 | 2025-09-25
البعريني: حماية الإنسان والبيئة أولوية تشريعية ووطنية
13:03 | 2025-09-25
بدر نشر صورة للرئيس الشهيد رفيق الحريري: يُستظلُ بظلك دائماً
12:58 | 2025-09-25
بعد إضاءة "حزب الله" صخرة الروشة… هكذا علّق سلام
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
25/09/2025 20:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
25/09/2025 20:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
25/09/2025 20:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24