في بعلبك.. اطلاق خطة لتنظيم السجل الزراعي

عقدت لجنة اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في محافظة ـ الهرمل اجتماعاً في مصلحة زراعة بعلبك بتاريخ 23/9/2025 (الثلاثاء)، حضره رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في جهاد بلوق، ورئيس مصلحة الزراعة الدكتور عباس الديراني، ومنسق اللقاء في بعلبك الهرمل حسين درويش، والمهندس حسن ، ومحمد حسن، ومحمد عمرو، وحسين الحاج حسن، ومحمد العوطة، وجورج فخري، وعلي عواضة، وعلي عبد الحسين.تحدث رئيس اللقاء جهاد بلوق عن آلية التواصل والتنسيق مع المزارعين والمعنيين في جميع المناطق "لنكون متحدين ومتضامنين في مواجهة التحديات التي يتعرض لها المزارعون".وبحسب بيان اللقاء، فقد تم التوافق على تقسيم محافظة إلى عشر مناطق، يدير كل منطقة عضو من لجنة اللقاء الوطني ينسق فيها مع مندوب مصلحة الزراعة، وممثل عن ، والبلديات، والمخاتير، وباقي الهيئات الزراعية لمتابعة الشأن الزراعي. وتم التشديد بشكل خاص على أهمية أن يكون لكل مزارع سجل زراعي وبطاقة هوية زراعية لما له من أهمية كبيرة تعود بالنفع والفائدة على المزارعين لجهة الدعم والمساندة والتسهيلات من قبل وغيرها من الجهات المانحة والمعنية بتنمية القطاع الزراعي.وبعد المداولة، تبين أنّ الكثير من المزارعين في بعض المناطق الريفية والأطراف لا علم لهم بالسجل الزراعي. وقد أسهب رئيس المصلحة الدكتور عباس الديراني بالشرح عن أهمية السجل الزراعي ودوره في تعزيز النمو والإنتاج، والتقديمات التي تقدمها الوزارة والتي ستحصر كل ذلك بمن لديه سجل زراعي.كما تم تكليف أعضاء لجنة اللقاء الوطني بالتنسيق مع فريق عمل المصلحة الزراعية كل في منطقته على الشكل التالي:وتم التوافق على العمل لتسجيل المزارعين في المناطق العشر، وتحديد لقاءات عامة لتسهيل التسجيل والتخفيف من التكاليف، والإسراع بإنجاز المهمة. كما جرى توزيع قائمة بأسماء مسؤولي المراكز الزراعية على الأعضاء لتعميمها على المزارعين مع تحديد المراكز لتسهيل عملية التواصل والاستفسار. ومن المقرر أن تبدأ ورش العمل واللقاءات في المناطق العشر ابتداءً من هذا الأسبوع.