Advertisement

لبنان

قريبا.. لا أموال لهؤلاء

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-09-2025 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1421395-638944085257475030.jpg
Doc-P-1421395-638944085257475030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا تزال وكالة الاونروا تعاني على صعيد ضمان استمرار عملياتها وتقديم المساعدات التي اعتادت توزيعها، خاصة للفلسطينيين.
في السياق، قال مصدر في الوكالة لـ"لبنان24" أنّ الفلسطينيين بدأوا يستشعرون جديا انقطاع المساعدات بالاضافة إلى حالة  اللا يقين حيال ما سيحصل مستقبلا.
Advertisement

وحسب المصدر فإنّ الوكالة لم تتمكن من صرف مبلغ الـ "ربع سنوي"، والذي كان يقدر بـ50 دولارا لأكثر من 160 ألف لاجئ فلسطيي.

بالتوازي، لا تزال عمليات التمويل شبه متوقفة، والفجوات تتسع مع تأخر المانحين بدعم الوكالة.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
بعد مرور 6 سنوات على الأزمة.. هل ستُعاد أموال المودعين قريباً؟
lebanon 24
25/09/2025 20:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة صيفية.. لا كهرباء لهؤلاء ورسائل تقنين مفاجئة
lebanon 24
25/09/2025 20:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: لا عدالة في توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل على البلديات
lebanon 24
25/09/2025 20:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ "واللا": لا يبدو أن إسرائيل قريبة من صفقة جزئية
lebanon 24
25/09/2025 20:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الفلسطينيين

لبنان24

فلسطين

بالا

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:35 | 2025-09-25
13:22 | 2025-09-25
13:15 | 2025-09-25
13:09 | 2025-09-25
13:03 | 2025-09-25
12:58 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24