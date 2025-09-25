قريبا.. لا أموال لهؤلاء

Advertisement

في السياق، قال مصدر في الوكالة لـ" " أنّ بدأوا يستشعرون جديا انقطاع المساعدات بالاضافة إلى حالة اللا يقين حيال ما سيحصل مستقبلا.وحسب المصدر فإنّ الوكالة لم تتمكن من صرف مبلغ الـ "ربع سنوي"، والذي كان يقدر بـ50 دولارا لأكثر من 160 ألف لاجئ فلسطيي.بالتوازي، لا تزال عمليات التمويل شبه متوقفة، والفجوات تتسع مع تأخر المانحين بدعم الوكالة.