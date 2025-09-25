Advertisement

لبنان

سيدفع هذا المبلغ.. رياض سلامة خارج السجن؟

Lebanon 24
25-09-2025 | 07:52
Doc-P-1421396-638944088369614010.jpg
Doc-P-1421396-638944088369614010.jpg photos 0
أفادت معلومات عن أنّ رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي كمال نصار أصدر قراراً بإخلاء سبيل رياض سلامة بعد تخفيض الكفالة المالية من 20 الى 14 مليون دولار.
وحسب المعلومات، من المرجح أن يقوم رياض سلامة بتسديد الكفالة والخروج من السجن. (الجديد)
